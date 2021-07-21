經營婚姻並非一件簡單的事，除了以雙方感情作為基礎，兩人的三觀更要契合，才能走得順遂且長長久久。搜狐網命理專欄點名，生肖虎配馬、生肖雞配牛、生肖蛇配猴的夫妻是3大歡喜冤家的組合，即使他們嘴上愛吵架，依舊藏不住彼此之間的愛，注定是天生一對。

▍1.生肖虎＋生肖馬

屬馬人和屬虎人當朋友就會經常鬥嘴，若當夫妻更是吵不完！從戀愛到結婚都會吵吵鬧鬧，從不對彼此「嘴下留情」，這種有話直說的相處模式絲毫不虛假，意外可以增進彼此之間的感情，他們婚後的日子會十分輕鬆愉快，很少有壓力，就算吵架，也只會越吵感情越好，可長久維持幸福美滿的夫妻生活。

▍2.生肖雞＋生肖牛

屬雞人和屬牛人個性都很好勝，做人做事比較執著小細節，加上對另一半的要求很高，導致雙方時常鬥嘴。其實每次吵架完之後，他們都會後悔不該說重話，只會暗自在心中反省改過，然而下一次意見不合時，他們還是會因為新的理由吵翻天，令人哭笑不得，雖然他們嘴上都不承認，但彼此還是真心愛護對方的。

▍3.生肖蛇＋生肖猴

屬蛇人和屬猴人的關係就像歡喜冤家，兩人常常互看不順眼，總覺得對方有很多小缺點，但他們的價值觀卻很契合，人生態度也類似，一旦有機會成為夫妻，就能培養出兩人之間的獨家默契，會越愛越和睦，更能做到對彼此盡心盡力，即使吵架也能迅速和好如初。