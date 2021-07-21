台股周二重挫260點，收在17528點，其中航運再度淪為空襲箭靶，貨櫃三雄跌幅8、9%以上逼近跌停，不少手中有船票的散戶相當驚慌，急問航運股是不是沒救了。法人指出，三雄基本面沒什麼問題，只是目前面臨技術面反壓，且遭遇外資大逃殺，加上當沖、融資干擾，造成股價重挫，對長榮而言，出關前殺盤反而是好事，今天「大哥出獄」向上機率也會較高，預期三雄短期修正時間不會很長，應該很快能恢復股價動力。

受國際股市重挫影響，航運股在法說會和股東會之後都變成法會，20日一根長黑K棒殺破月線，陽明暴跌9.3%至170.5元，長榮與萬海同步重挫逾8%，終場收在169.5元、260.5元。外資更瘋狂倒貨，貨櫃三雄陽明、長榮和萬海，分別遭賣超 2.3 萬、1.4 萬、7816張。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，外資在美國股市大跌前兩天砍台積電、金融股，周三輪到倒貨航運股，他認為，貨櫃三雄基本面沒什麼問題，但面臨技術面反壓，當沖多、融資也多，所以周二湧現多殺多賣壓，只要外資回心轉意進場就有止跌契機。

黃冠華認為，以融資角度來看，長榮浮額清洗很乾淨，陽明、萬海籌碼仍相當凌亂，但這三檔是連體嬰，只要有一檔跌就會跟跌，不過長榮關前殺盤反而是好事，今天「大哥出獄」（解除20分鐘分盤處置）向上機率也會較高，預期三雄短期修正時間不會很長，應該很快能恢復股價動力。