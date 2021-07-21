哈利曝寫真相回憶錄已將近1年

哈利和梅根在連連接受爆炸性專訪，對英國王室投下震撼彈後，如今又傳出，哈利秘密在寫回憶錄將近1年，並已賣給出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）。若要說哈利跟父親與哥哥間的關係還存著些微修復的希望，那也被他的回憶錄給毀了。

據《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，這本回憶錄的截稿日期在10月，但初稿大致已完成。儘管財務條款並未揭露，但據出版社說，哈利將把收入捐給慈善事業。不過，消息人士說，預付款很可能達2000萬美元（約5.6億台幣），是價碼數一數二的書之一。

多名王室消息人士透露，無論是哈利的至親，或是其他王室成員都對他的回憶錄感到愈來愈震驚與憤怒。而哈利的發言人說，王子並不認為，他需要獲得女王的批准才能寫回憶錄。部分王室專家和消息人士說，這寫自傳，全盤托出「真相」的決定，其實是犧牲血親賺錢的活動。他們甚至推測，這本書名義上是哈利的書，但卻是梅根寫的。

現年36歲的哈利事先未告知祖母，也就是女王，父親查爾斯王儲，或哥哥威廉王子，他會出回憶錄。直到公開消息前，才匆匆告訴他們。廣泛認為，這顯示哈利6月返英，7月1日出席已故母親黛安娜的雕像揭幕儀式，並未改善他和家人間的關係。

哈利夫婦的發言人告訴BBC，王子沒指望出回憶錄會獲得女王許可，並說不久前才告訴家人。而哈利強調，他不是以生來就是王子的身分，而是以蛻變為男人的身分來寫這本書。而英國電視節目女主持人艾兒索普（Kirstie Allsopp）在回應哈利的震撼聲明時說，「別再用王子的頭銜來賣書了！」