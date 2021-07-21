高雄淹水災情頻傳，但Wecare僅轉PO氣象局大雷雨特報提醒下班小心。(圖／Wecare高雄臉書)

20日高雄各地再度傳出淹水災情，Wecare卻隻字不提，僅分享一篇線上演唱會文章，遭網友罵翻。(圖／Wecare臉書)

對流雲系發展旺盛，南部地區連兩日下起超大豪雨，高雄多地也連2天傳出淹水災情，水深達到半個車輪，但有網友前往《Wecare高雄》臉書一看傻眼，竟然完全沒有相關資訊，大酸「真的不演了」、「還不快改名Whocare嗎」。

高雄連兩天降下大豪雨，淹水災情頻傳，但號稱最關心高雄的《Wecare》卻僅在19日轉分享氣象局發布的大雷雨訊息，提醒大家下班回家小心，20日則僅發一篇線上演唱會文章，稱「高雄給全台灣畢業生的禮物」，對災情隻字不提。

不少網友紛紛怒罵：「高雄淹水，wc總部也淹水了嗎」、「這種偏頗的粉專要不要乾脆改名啊」、「如果市長還是韓國瑜，早就發個20篇了」、「whocare遇到高雄淹水，好像都死光了一樣」、「台北淹水wecare很care，高雄淹水變whocare」、「看他們臉書好像平行世界」、「這2天淹成這樣，wecare一篇文都沒有...」、「選前wecare，選後whocare」。

更有人直接留言嗆：「現在就跟2年前719一樣，淹水快退的也快，差別就是當時是韓當市長，你們怎麼罵的，現在都變啞巴，這就是我討厭雙標民進黨的原因」、「就這樣？一篇雷雨特報就打發？你們真的有用心在為高雄嗎？是真的care還是假的？真的為高雄的話，出來監督，不然請關版了」。