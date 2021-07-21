有綠粉不滿政府被罵，反批戴資穎大頭症「不爽可以自己包機」。(圖／PTT)

戴資穎一句「懷念長榮航空，那時都能搭商務艙」，踢爆奧運選手全都被塞進經濟艙，引發軒然大波，民進黨政府遭砲轟，總統蔡英文與閣揆蘇貞昌先後出面道歉，但有綠粉不捨，反嗆戴資穎大頭症，甚至要求戴資穎「若不爽可以自己包機」。

一名綠粉在PTT政黑版PO文「商務艙？大頭症？」，稱這次出團一共134人，選手一共50人，採取梅花座，依照A330商務艙36席，就只能坐18人，至少要3台包機，若加上教練與隊醫59人，總共需要7台包機。

原PO質問「錢要這樣花就對了？」，稱比賽就有獎金可拿，民眾、政府都沒欠選手，現在是疫情期間，不要大頭症，有意見的話就自己包機，反正有沒有得牌都不關他事。

不少鄉民看到後傻眼：「現在綠粉怎麼了」、「政府沒欠你，但得牌要讓政府蹭？」、「我已經搞不懂綠粉了」、「毫無下限」、「先通知選手很困難嗎」、「出去比賽就是為國爭光，政府感謝都來不及了」。

但原PO不甘示弱，繼續反駁網友並批評戴資穎「羽球賽程24號周六上午，原來3小時沒躺平就會有影響，尊貴人上人記得打個星，下次別忘記通知」。