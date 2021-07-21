54歲男星王中平是歌手出身，曾唱紅《向天要一點愛》、《空笑夢》多首歌曲，與妻子余皓然結婚25年感情恩愛，是演藝圈令人稱羨的銀色夫妻之一。然而余皓然昨(20日)晚間就在節目自爆，曾遭老公懷疑她是不是在外頭有人了，甚至在默默蒐集她的發票一年後，才終於開口希望余皓然能向他坦白。

余皓然在《命運好好玩》中透露老公王中平個性老實，當年為了要娶她，還向她的媽媽保證「只要有一口飯我都會先讓皓然吃」，也曾在除夕夜牽著她的手承諾「我們一年會比一年更好」，令余皓然相當感動，心甘情願陪王中平一起吃苦，甚至在懷著兒子期間，每天從內湖到王中平在西門町經營的民歌餐廳幫忙，一人身兼吧檯、收銀多職不嫌苦。

後來余皓然更為了幫王中平分擔家中經濟重擔，跑去當廣告業務長達4年。不過也因為她工作應酬多，在家時間變少了，加上整個人開始打扮變美了，讓王中平慢慢地沒了安全感，不僅會接送她上下班，還默默查起她的發票。

余皓然說王中平默默蒐集她的發票1年，某天突然把她叫回家，把一大疊發票拿出來，希望她能夠對他坦白，因為王中平不解為何余浩平每個禮拜都要從內湖家中特地去西門町藥妝店好幾次，痛問：「那個人是不是住在西門町？」

不過余皓然看到王中平所謂的抓姦證據忍不住大笑出聲，「我就把他拉到我家路口的藥妝店，去買一包衛生紙，然後發票拿出來上面就寫著它的武昌街住址(總公司住址)。」王中平得知自己誤會大了，當下滿臉通紅，余皓然在家中經濟好轉後，也為了夫婦感情著想，辭去工作，好讓老公有安全感。