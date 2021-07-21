知名科學期刊《自然》所屬《自然─醫學》（Nature Medicine）期刊最近發表高達5萬人參與的真實世界研究，專門針對莫德納(Moderna)疫苗mRNA-1273對抗變種病毒的防護力進行評估。結果發現，在接種2劑莫德納疫苗滿2周後，對抗Alpha(B.1.1.7)變種的防護力為100%，對抗Beta(B.1.351)毒株的防護力為96.4%，重症與死亡防護率為95.7%。這也是莫德納疫苗防護力真實世界研究規模最大的一次，其對抗變種病毒的能力確實令人驚艷。

由於新冠突變病毒株的不斷出現，包括台灣本次流行在英國發現的Alpha毒株，讓全世界許多國家窮於應付。相較於疫苗臨床試驗數據，疫苗在真實世界的防護表現更受到關注。尤其是在臨床試驗中表現較佳的mRNA，已有相當多台灣民眾接種了莫德納疫苗，在對抗變種病毒的效力如何，防疫專家與民眾都高度關切。

《自然─醫學》期刊發表的論文指出，中東國家卡達（Qatar）從今年2月下旬開始大規模接種疫苗，但過程中分別受到Alpha與南非發現的Beta毒株襲擊，出現了2次疫情爆發，研究人員利用這次的疫情擴散事件，評估莫德納疫苗在真實世界的防護效力。

知名科學期刊《自然》所屬《自然─醫學》（Nature Medicine）期刊最近發表高達5萬人參與的真實世界研究，專門針對莫德納疫苗mRNA-1273對抗變種病毒的防護力進行評估。（圖／Nature Medicine截圖）

本次研究使用稱為「檢測陰性病例對照」（test-negative case-control）的方法，分析5萬多人的接種疫苗與感染情況。分析結果顯示，針對Alpha變種毒株，莫德納預防感染的效果在接種第1劑的2周後才開始生成較多抗體，在接種後第4周防護力達到94.4%，而在接種第2劑疫苗的2周後，防護效力達到100%。

至於Beta毒株，防護力效果曲線與Alpha相似，接種第1劑的4周後防護效力73.7%，接種第2劑2周後防護效力96.4%。

在兩種變種毒株引發重症與死亡的防護效力上，接種第1劑後第4周為92.1%，接種第2劑的2周後為95.7%。

針對Alpha變種毒株，莫德納在接種第1劑的2周後才迅速生成大量抗體，接種後第4周防護力達到94.4%，在接種第2劑疫苗的2周後，防護效力達到100%。（圖／美聯社）

為求在不同研究方法下產生數據對照結果，研究團隊還另外使用一種稱為世代研究(cohort study)的方法，結果是對Alpha毒株保護效力為100%，對Beta保護效力為87.8%。此一結果與前述研究獲得的數據非常相似，印證了數據的可信度。

研究人員在論文中總結稱，針對這兩種變異毒株，莫德納疫都表現出相當高的防護效果，更能預防絕大多數的重症和死亡案例出現。尤其要注意的是，接種第1劑疫苗的第3周起抗體才會明顯增加，未接種第2劑前還是要做好個人防護措施。另外，疫苗保護效力受Beta毒株影響較大，需要在接種第2劑後的更長時間才能生成足夠防護效力。

本月初另一份醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)也曾發表輝瑞(BNT162b2)與莫德納2款疫苗的真實世界數據，但這項研究是在美國6個州的醫務與防疫一線人員中進行，樣本數3964人，時間自去年12月至今年4月。這項研究對2款mRNA疫苗不再進行區分，綜合研究結果是接種第1劑2周後保護效力為81%，第2劑2周後則為91%。

已有相當多台灣民眾接種了莫德納疫苗，在對抗變種病毒的效力如何，防疫專家與民眾都高度關切。(圖／路透）

在美國6州的這項研究與卡達研究使用的方法不同，其中包括它不區分輝瑞與莫德納疫苗、以高危險的醫護人群為樣本、樣本數僅不到卡達研究的1/10、研究與分析方法也不一樣，因此會產生數據上的差異。此外，美國的研究也加入以輝瑞疫苗對抗印度發現的Delta毒株分析，結果是88%防護效力，重症防護率為95%。

在疫苗接種推廣後，疫苗真實世界研究也愈加深入。綜合各種數據顯示，接種第1劑疫苗後的2周內，防護效力仍極有限，要在2周後抗體才會快速增加，要到接種第2劑的2周後才能有較完整的防護效力。因此接種2劑2周後才視疫情況逐步解除社交距離與防疫措施，以免發生像美、英、以色列等國家再度出現疫情反彈的現象，一旦接種疫苗後未遵守防疫建議而感染，疫苗也白打了。