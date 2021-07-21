走過120年的彰化縣秀水國小，作育無數英才，但到職不到1年的校長郭佳哲，被老師踢爆不僅請公假訪友玩樂拓人脈，還將原本要供學生學習使用的大型液晶螢幕裝在辦公室，把校長室當成電影院。郭佳哲被檢舉遭調查後，為了揪出吹哨者，竟在教師休息室裝設多支監視鏡頭，展開蠻橫的獵巫行動，搞得校園內烏煙瘴氣！

疫情肆虐讓全國停課，校園少了學生，讓不少老師鬆了一口氣，但彰化秀水國小老師們，生活依舊水深火熱。本刊和彰化秀水國小的老師們進行視訊訪問時，A老師（化名）談到學生們受到的待遇，以及現任校長郭佳哲（51歲）的所作所為，充滿著氣憤與無奈。

「這個校長出勤不正常，還常刁難老師，讓學校氣氛相當不好！」A老師說，明明就是上班時間，卻看不到校長身影，不少老師從校外聽到風聲，郭男不在校的時間，常帶著與他要好的主任們外出吃喝玩樂。

A老師表示，郭校長常以參加市府辦的國民教育輔導團（輔導團）為由請公假，但實際上卻沒有出現在輔導團，不少校外的教育圈人士說，他實際上是去拜訪地方士紳，以及歷任家長會長等地方上有力人士，想要為自己仕途鋪路，因此被不滿的老師檢舉。

根據郭佳哲的請假紀錄，光是去年12月底到今年1月14日，他就參加了3次國民教育輔導團。（圖／讀者提供）

S老師透露，郭男從去年9月開始報名參加彰化市府的國民教育輔導團，每個禮拜四都必須請假去研習。所謂的「國民教育輔導團」是各地縣市政府教育局下常設的組織，由各縣市教育局局長擔任團長，成員包括：各校校長、處室主任、老師，每個禮拜至少1天，大家齊聚研究創新的教學方法，建立教材資源、輔導，激勵教職員服務情緒，豐富教學內容，最後達到全面提升國民教育質量目的。

從本刊取得郭佳哲與督察的對話紀錄中，郭佳哲承認為「充實學生社團」，在參加國教輔導團期間，帶著3名主任到大城國小借太鼓。（圖／讀者提供）

在秀水國小的官網中，郭佳哲期許自己「作教師的良伴、作家長的夥伴、作學生的典範」。面對「翹團」指控，他強調是帶著主任外出拜訪校友等人「找資源」，並非吃喝玩樂，目前教育處正在調查整起案件；對於遭控刁難老師一事則說，「身為校長執行政策時，難以做到人人滿意，但希望老師們循正規方式提出意見。」

至於「工地辦活動」、「監控老師」等情事，郭佳哲澄清，都是依循相關經驗做出的決定，「我們一定以師生安全為第一考量，不可能擅自在工地辦活動；監視器也是為了師生安全著想，而且裝設地點並不隱私。」他並指「挪用液晶螢幕」一事是老師們誤會了。

彰化縣教育處副處長張淑珠則表示，教育處已調閱郭佳哲及部分主任的差勤紀錄，並送考績會調查，近期就會有結果，但目前不能透露細節。

A老師透露，郭佳哲自從去年9月開始參加國教輔導團後，就傳出時常偷班去拜訪歷任家長會長等有力人士，替自己的仕途鋪路。（圖／讀者提供）

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