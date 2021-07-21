彰化縣秀水國小現任校長郭佳哲被多名老師踢爆有諸多劣行，不但請公假遊山玩水、挪用教育經費買大螢幕把校長室當電影院、不顧人身安全在危樓辦活動，甚至為了抓出檢舉人刁難逼退老師，大大影響學生受教權益。

據悉，郭佳哲被爆「請公假辦私事」接受教育處調查後，曾寫下「自白悔過書」，除了坦承請公假卻未參加國教輔導團，而是去拜訪地方民代士紳或顧問等，且都有主任陪同，文末更自打50大板表示「便宜行事造成差假不確實，觀感不佳，深自檢討反省。」

不過，Ｃ老師透露，郭佳哲雖然辯稱自己帶著主任拜訪地方人士，然而，有些主任當天根本沒有請假，「事實上，連部分幫他（郭佳哲）做偽證的（主任）也不知道他去哪裡。」

「他（郭佳哲）有1天晨會很生氣地說自己被檢舉，更表示『匿名被檢舉，沒有辦法接受』，他覺得校外人士不可能知道他的差勤，所以懷疑到校內老師身上。」Ｃ老師指出，郭佳哲雖然認了錯，仍想抓出誰是抓耙子，因此才會在教師休息室加裝監視器。

Ｃ老師說，郭佳哲會刻意刁難「涉嫌老師」，例如臨時要求對方開會，卻又要對方抽空補課，或是不准他們請公假參加研習，必須使用自己的特休假，甚至還曾在會議上當面酸言酸語修理這些「黑五類」，「有主任因為不想替他（郭佳哲）做偽證，就被撤下主管職。」

本刊記者透過管道，取得郭佳哲的出勤紀錄，從去年9月24日至今年2月4日，他以參加國教輔導團的名義，一共請了15天公假，卻遭人檢舉其中好幾天不但未參加國教輔導團，也沒在學校辦公。

從本刊取得郭佳哲與督察的對話紀錄中，郭佳哲承認為「充實學生社團」，在參加國教輔導團期間，帶著3名主任到大城國小借太鼓。（圖／讀者提供）

知情人士指出，今年1月4日，郭佳哲原本請公假參加國教輔導團，家長會長卻開車載著他、總務處主任和學務處主任等人，跑到彰化縣大城國小借太鼓，借到太鼓後，一行人還到處串門子聯絡感情，根本是把教育本務拋諸腦後。

郭佳哲對於遭控刁難老師一事表示，「身為校長執行政策時，難以做到人人滿意，但希望老師們循正規方式提出意見。」至於「工地辦活動」、「監控老師」等情事，郭佳哲澄清，都是依循相關經驗做出的決定，「我們一定以師生安全為第一考量，不可能擅自在工地辦活動；監視器也是為了師生安全著想，而且裝設地點並不隱私。」他並指「挪用液晶螢幕」一事是老師們誤會了。

彰化縣教育處副處長張淑珠則表示，教育處已調閱郭佳哲及部分主任的差勤紀錄，並送考績會調查，近期就會有結果，但目前不能透露細節。

擁有逾百年歷史的秀水國小，近日校內風雲變色，校長郭佳哲傳出許多劣跡，還槓上多名老師。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

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