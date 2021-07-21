彰化秀水國小校長郭佳哲，從事教育事業超過10年，但經歷豐富的他，卻被多名老師控訴，常藉著參加「國民教育輔導團」名義請黑假，甚至老師還指出，曾有一筆經費是要拿來買教學用大螢幕，但郭佳哲卻把螢幕放在校長室使用，讓不少老師覺得相當誇張，「把校長室當家庭劇院？!」

「不只請黑假的事，校長的行為用『罄竹難書』形容都不為過。」C老師說，有一筆教學器材預算，原本是要給學生買大型的液晶螢幕使用，但卻被他強行挪用，將螢幕搬到校長室內作為看電影之用，當成他的家庭劇院。

還有老師控訴，學校活動中心年久失修，進行「耐震補強工程」尚未竣工之際，郭佳哲竟執意在內舉辦校友會、鄉教育會、家長會春酒餐會，簡直罔顧參加者的人身安全。此外，活動中心旁邊的廁所在整修外牆時，學務處多次建議應當圍起警示帶，以防止學生誤闖受傷，「他（郭佳哲）卻裁示不需要，二天後就有學生誤闖跌倒，導致頭部挫傷。」

身為秀水國小校長，郭佳哲卻被控明知活動中心旁的廁所在整修外牆，卻裁示不需圍起警示帶，導致學生誤闖跌倒，頭部挫傷。圖為郭佳哲在操場台上談話。（圖／翻攝自秀水國小臉書）

「我們只是希望好好教育學生。」Ｃ老師等人表示，郭佳哲的管理方式已經嚴重影響教學，期盼相關單位盡快介入調查，別讓校長和老師間的戰火持續延燒，犧牲了學生的受教權。

面對「翹團」指控，他強調是帶著主任外出拜訪校友等人「找資源」，並非吃喝玩樂，目前教育處正在調查整起案件；對於遭控刁難老師一事則說，「身為校長執行政策時，難以做到人人滿意，但希望老師們循正規方式提出意見。」

至於「工地辦活動」、「監控老師」等情事，郭佳哲澄清，都是依循相關經驗做出的決定，「我們一定以師生安全為第一考量，不可能擅自在工地辦活動；監視器也是為了師生安全著想，而且裝設地點並不隱私。」他並指「挪用液晶螢幕」一事是老師們誤會了。

彰化縣教育處副處長張淑珠則表示，教育處已調閱郭佳哲及部分主任的差勤紀錄，並送考績會調查，近期就會有結果，但目前不能透露細節。

有老師指控，秀水國小活動中心進行抗震工程期間，郭佳哲竟為省錢，在裡面辦餐會，罔顧參加人員的安全。（圖／讀者提供）

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