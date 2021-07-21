家住天母、並自稱是義大利服飾業第二代千金的莊姓女子（莊女、41歲），佯稱自己具有合格的金融代操資格及投資股市專長，向多名親友取得上千萬元的資金，結果竟是一場騙局，檢察官在上個月依違反《證券投資信託及顧問法》將她起訴，本刊調查發現，網路上也有關於莊女的相關報導，除了指她與藝人隋棠臉蛋相似，還說郭台銘的夫人曾馨瑩也要向莊女請教義式穿搭。

自稱是台灣最大義大利精品代理商第二代千金的莊女，長年以「Anna」為名活躍於時尚圈，不時與女藝人合照，人脈似乎相當豐沛。然而，本刊記者查詢經濟部工商登記資料，莊女口中的代理商公司，早已在2014年間登記解散。

目前搜尋網路文章，仍有一些關於莊女的報導，有的強調她的神祕千金背景，有的說她外貌神似女星隋棠，有一篇報導甚至指出，鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，曾經特別請教莊女如何掌握義式穿著打扮。如今，莊女卻被指控吸金詐財，甚至還涉及仙人跳。

由於莊女的臉書與IG都已經關閉，記者根據胡小姐提供她與莊女的聯絡電話致電詢問應，但撥打多次皆無人接聽。

莊女經常以義式時尚名媛身分接受媒體採訪，但遭指控這一切都是她花錢買來的「個人業配」。（圖／讀者提供）

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