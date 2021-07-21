台北市一名自稱是服飾業第二代千金的莊姓女子（莊女，41歲），去年向10多名親友誆騙可代操股票，吸金上千萬，後來被發現原來是場騙局，莊女月前被依《證券投資信託及顧問法》起訴之際，卻意外扯出她疑似還設計一宗仙人跳，陷害朋友C女和陳男，甚至利用人氣立委蔣萬安的名號向男方施壓！

也被莊女誆騙投資股票的胡小姐（胡女）表示，當時仙人跳疑雲發生後，莊女和C女返回台北後，莊女竟扯謊告訴陳男「Ｃ女因為被你欺負，現在想要自殺，你要想辦法解決。」要求陳男拿出150萬元，讓她幫忙疏通和解，陳男一聽只好花錢消災。不久後，莊女又向陳男謊稱，立委蔣萬安和律師大力協助處理，另外還需38萬元，陳男又摸摸鼻子掏錢。

莊女向陳男瞎說，去年12月11日晚間，她找了Ｃ女與蔣萬安到她的天母住家，蔣萬安當場訓斥Ｃ女不得再伴遊誘導性侵行騙，Ｃ女被罵到羞憤下跪，最後拿了60萬元和解金及一個柏金包，並簽下和解書。

由於莊女的敘述太過「神奇」，陳男詢問是否有錄影為證，莊女則以「不方便錄影」搪塞。陳男原以為此事可以就此打住，食髓知味的莊女竟化身被害人向陳男表示，當天她與陳男在摩鐵的性行為，讓她感覺被強暴，獅子大開口索討800萬元和解費，雙方討價還價350萬元。

以代操股票名義吸金上千萬元後，莊女曾斥資購買一輛賓士車，車牌號碼特別挑定自己的生日「1010」，但該車已經賣掉。（圖／翻攝自胡小姐臉書）

愈想愈覺得事有蹊蹺的陳男，最後找到Ｃ女「對質」，雙方才知道一切都是莊女搞的鬼；陳男另透過朋友詢問蔣萬安服務處是否介入協調，也得到「絕無此事」的答案。本刊記者求證蔣萬安本人，他強調「根本不會也沒有協助這種選民服務」。

確認莊女自導自演仙人跳事件後，陳男已對莊女提出詐欺告訴，莊女則反告陳男性侵，全案正由台中地檢署偵查中。

由於莊女的臉書與IG都已經關閉，記者根據胡小姐提供她與莊女的聯絡電話致電詢問應，但撥打多次皆無人接聽。

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