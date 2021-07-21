陶晶瑩（陶子）今年的工作行程全被疫情打亂，可喜可賀的是，女兒荳荳到美國念高中的計畫已悄悄成行。近日本刊直擊陶子和李李仁低調帶著一對兒女，現身桃園機場，目前已在美國洛杉磯，至於是否會在當地施打疫苗，也引人好奇。

漫長的報到過程中，陶子當眾整理起頭髮。（圖／本刊攝影組）

七月十二日下午五點二十二分，陶晶瑩、李李仁、女兒荳荳和兒子小龍現身桃園機場第二航廈，推著大批行李走向長榮航空的鑽石卡專屬通道。或許是行李較多，一家四口在櫃台前辦理報到手續，就花了半個小時，李李仁一度雙眼凝視遠方放空，陶子也等得發慌，當眾整理起頭髮。

陶子指著小龍使出眼神殺，本來以為在教訓小孩，但下一秒又露出笑眼，母子倆應該是在聊天。（圖／本刊攝影組）

比起荳荳僅呈現些微不耐，小龍就顯得活潑一點，頻頻與陶子交頭接耳。期間陶子一度對小龍發出凌厲眼神示意，接著伸出手指做警告狀，但沒多久又展現慈愛的表情，情緒轉折頗大。

比起李李仁和小龍謹慎地戴上塑膠手套防疫，陶子和荳荳顯得比較隨性。（圖／本刊攝影組）

為了防疫，一家人都戴上面罩和口罩，李李仁和小龍還戴起塑膠手套。但陶子不僅沒戴手套，還使用櫃台的筆來簽名，跟櫃台人員對談時表情也相當淡定，由此可看出摩羯座的李李仁，比天蠍座的她嚴謹許多。

完成報到手續的一家人，確定行李通過X光機後，便拿著證件走向禁區，六點整陸續進入管制區。從他們的行李牌可看出，此行將搭乘晚間七點二十分的班機，飛往美國洛杉磯。

李仁和陶子依序出示護照以供查驗，準備出境。（圖／本刊攝影組）

李李仁和陶子依序出示護照以供查驗，準備出境。（圖／本刊攝影組）

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