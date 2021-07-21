距離7/26三級警戒到期日僅剩5天，不少民眾期盼這次能成功解封，精神科醫師沈政男分享新加坡的疫情指出，台北市若解封務必要注意「特種營業」與「批發市場」，而阿公店復業是最棘手的問題，須謹慎處理，如果未來真解封口罩強制令也不能解，甚至在解封後要抓得更嚴。

沈政男昨在臉書發文表示，新加坡疫情再度升溫，明明疫苗已經打了七成，但仍舊不能解封？解封實在很危險？新加坡和英國與日本的防疫手段不同，比較接近台灣，因此他們解封後即使爆社區群聚，也不能和英國或日本等量齊觀。

沈政男指出，新加坡幾個月來新增的案例數都是個位數，因此在六月中下旬開始放寬防疫管制，但也不是完全解封，例如酒店業還是不能營業。然而，就是有不肖的KTV業者偷偷弄了陪侍的生意，導致KTV爆發群聚感染，處理一陣子後，好不容易漸漸平息，沒想到接著又爆發魚市場群聚，規模更大、更棘手。

沈政男說，新加坡政府追查魚市場群聚案發現，原來魚市場中有人是KTV的老顧客，於是病毒就傳過去了。重點來了，魚市場的工人也承認，因為天氣太熱流汗，他們根本沒戴口罩就和旁人交談互動，然後傳了至少、三四輪，就爆出這麼多案例。

沈政男認為，新加坡的狀況告訴我們，未來台北市解封，務必要注意「特種營業」與「批發市場」兩個地方。台北市長柯文哲昨天與他談到阿公店復業的問題，他認為這是最棘手的課題，一定要謹慎處理。此外，「口罩強制令永遠都不能解除，而且在解封後必須抓得更嚴」。

沈政男也說，松山戶政事務所2員工染疫，是被基隆保險員傳染，而基隆的保險員則是被台北小吃店的小老闆傳染的。那重點來了，這位小老闆又是怎麼被傳染的？如果可透過電信足跡繼續追查，別說能查到小老闆的上游感染源，「你若有夠好的電腦與軟體，非常簡單就可以一圈圈把感染鏈往外推，一周兩周，一個月兩個月，一直推到案例1，萬華群聚的首例。」

沈政男表示，把感染鏈都畫出來就可以知道，哪有什麼感染黑數？只有偷懶或愚笨的疫調。桃園20日新增1例與摩鐵有關；台北一位醫生隱瞞疫調遭罰錢，「這些人，連三級警戒都封鎖不住，未來如果解封，會是怎樣駭人聽聞？」

沈政男指出，一個人傳十幾例，疫調時一問三不知，又草草結案，輕撇一句「找不到感染源」，然後感染黑數就在大家心裡孳生開來，但其實沒有感染黑數啦！只有畫得不完全的感染鏈。只要把所有感染源與傳播鏈都畫出來，然後匡列隔離，七天後就會出現零確診，非常簡單。