台北科技大學木工課程導入AR教學輔助系統後，學生可透過App反覆演練CNC機台的加工技術及操作程序。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

AR教學輔助系統實現學生人手一機的教學模式，同時打破教學空間與機台數量的限制。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

擴增實境（AR）不只能打game，也能用在木工教學；網路直播導入課堂，讓學生捨不得滑手機。台北科技大學在教育部108年教學實踐研究申請結果中，呈現教師教學不斷創新，績優計畫獲獎率為35％。

北科大近日正舉行「109學年度教學實踐研究成果發表會」線上策展活動（https：／／egb.aca.ntut.edu.tw／ief／109tprpr／）。

北科大教務長楊士萱指出，在教育部108年教學實踐研究申請結果中，全國上千件通過計畫中僅7％獲選為績優計畫，北科大17件通過計畫中有6件獲選為績優計畫，獲獎率達35％領先全國，代表教師創新教學受肯定。

例如北科大資訊與財金管理系王貞淑老師當起直播主，橋接線上和線下學習，與工業設計系教授王鴻祥、互動設計系教授戴楠青、機械工程系教授許華倚等4人，均連續2年榮獲績優計畫肯定。

本次獲得績優計畫的北科大工業設計系教授李易叡表示，北科大家具專班過去教學主要在強化學生的手作技巧與加工技術，因應實務業界需求，教學上已逐步導向學習數位製造及自動化生產的加工技能與觀念。然而受限於教學空間與機台數量的限制，學生往往須輪流操作木工CNC機台來學習數位加工，導致實作技術上難以連貫，學習成效不彰。

李易叡提到，在課程中導入AR教學輔助系統後，學生可透過AR App反覆演練CNC機台的加工技術及操作程序，降低機台操作的失誤率，同時增進翻面加工的技巧，實現學生人手一機的教學模式。

同樣獲得績優計畫的北科大電子工程系教授曾柏軒開設「軟體定義無線網路」，這門課需要軟硬體整合的能力，於嵌入式系統運用OpenFlow協議開發軟體，但有些學生軟體好、有些硬體好，背景不一。

為了降低學生在軟體學習上的門檻，曾柏軒把網路開放共享的精神引進課堂，透過GitHub平台進行同儕學習；除了加強組員的程式開發合作模式外，也允許觀摩他人程式碼，「歡迎適度引用再加入自己的想法」，成功提升學生對於開源軟體API應用的掌握度，老師亦可透過平台追蹤開發歷程，了解學生引用的比例，有助於量化學習成效。

北科大校長王錫福認為，教學品質的提升，可有效激發學生學習的動機和成效，因此鼓勵老師系統性逐步發展創新教學方法，並積極參與教育部的教學實踐研究計畫，近年校內持續辦理說明會、研習營、專家顧問的個別諮詢，不僅將教學實踐計畫列入教師升等和評鑑的重要項目，也提供額外的彈性薪資，激盪出更多創新創意教學模式。