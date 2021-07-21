【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

河南的強降雨達到近期鼎盛，全省遭遇大範圍極端強降雨；據港媒、陸媒報導，河南嵩山和新密更是出現了歷史同期首個特大暴雨，另傳出鄭州災情嚴重，市內多處水浸，不少市民一度被困。當地氣象單位估計，今明兩天河南的強降雨仍將持續，22日降雨將減弱停歇。

據《東網》今報導，河南近日遭遇大範圍極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片的大暴雨，部分地區特大暴雨。監測顯示，19日08時至20日08時，河南省內有794個監測站出現大暴雨，河南鄭州和平頂山局地出現特大暴雨，其中，嵩山（364.6毫米）、新密（254.9毫米）、新鄭（196毫米）、登封（192.8毫米）、偃師（183.3毫米）5個國家級氣象觀測站的日雨量已突破有氣象記錄以來極值；嵩山和新密站更是出現了歷史同期首個特大暴雨。截至目前，河南省仍處於暴雨紅色預警信號。

鄭州遭逢「千年一遇」豪雨，道路積水成災，民眾遭到大水沖走。(圖翻攝自東網)

由於遭遇罕見持續強降雨，該報導指鄭州市區出現嚴重淹水，造成該市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響；目前約10萬人已轉移避險，而市委宣傳部證實，地鐵水浸事件最少12人死亡，5人受傷送院。地鐵公司下達全線停運指令，並啟動緊急回應機制，組織力量疏散群眾，共疏散500多人。

目前該區域附近的解放軍、武警都已投入搶救，鄭州市呼籲請市民無事盡量減少外出，注意做好自我安全措施。

鄭州遭逢「千年一遇」豪雨，道路積水成災，解放軍以及武警投入救災。(圖翻攝自東網)

河南淹水 三天就突破年降雨量 民眾只能徒步涉水