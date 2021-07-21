中華隊出征東奧，日前已抵達日本，但從選手坐經濟艙、官員搭商務艙爭議，到選手下榻的飯店環境都引發討論，而羽球天后戴資穎在IG貼出到日本的第一頓晚餐，菜色曝光後又遭批、認為太寒酸，也質疑是否適合要備戰的運動選手？對此，駐日代表謝長廷解釋為何訂便當給選手，網友則查出便當一份竟要價約2700元新台幣。

國民黨青年部主任陳冠安昨（20）日在臉書指出，便當是由駐日代表處幫忙準備，菜色看起來對一般人來說稱得上精緻，也象徵外交官同仁的用心，但他也質疑，這樣的菜色真適合要備戰的運動選手嗎？且光是吃就能看出政府是否用心，並呼籲政府必須以選手利益為第一優先，而非便宜行事。

網友也到謝長廷的臉書留言表示，「餐點的部分也請多費費心」「可以拜託您嗎？好好照顧我們寶貝選手們的伙食」。謝長廷則解釋，19日選手檢疫折騰半天才入境，住選手村的比較沒有問題，但住外縣市的還要趕幾十公里路程，怕選手餓到所以訂了便當給選手。

謝長廷也證實，便當是由日本知名的大倉飯店製售，他說，基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可以選擇的吃，不是要求全都吃完。

戴資穎及王子維都PO出便當菜色。（圖／摘自IG）

最後謝長廷強調，政府是一體，這次發生政府道歉的事，我們也感到歉疚，但開幕在即，我們全力提供後勤支援以求彌補，希望負面情緒的批評可以緩和，讓選手可以靜下來恢復能量，好好的表現，替台灣爭光。

根據網友查出的資訊，一款「オークラ洋食弁当」與戴資穎PO出的便當菜色相似，要價10800日圓，約新台幣2700元。不過，此事仍引發網友論戰，一名自稱業餘健身的PTT鄉民表示，不管是2700還是27000，重點是營養攝取完全不行，也有人說「看不出來這麼貴」，另有網友指出網站上的便當有「和牛」，和選手們吃到的便當似乎不太一樣，「看菜色就不可能那麼貴」，有人則緩頰表示，「應該是沒到那麼貴，駐日代表處經費也不是無限，不過真是高級的」。