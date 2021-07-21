據實價揭露，位於高雄農十六豪宅特區，「國王城堡」23樓戶，119坪3房2廳3衛含1車位，今年3月以每月租金11.8萬元，榮登高雄2020年至今豪宅租金排行冠軍，而該戶的投報率也非常亮眼，屋主2018年僅以總價2450萬二手買入，不含裝潢家電成本計算，毛投報率達6%，而這不但超越高雄黃金商圈，巨蛋商圈店面平均約2%的投報率，更勝一般住宅租賃3~4%報酬，另外估算其房價租金比，也僅約17倍，換句話說，在穩定收租下，屋主只需當17年包租公就可財富自由。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成認為，「國王城堡」樓高36樓採巴洛克式全崗石外觀，為知名建商興富發作品，高樓層又是百坪以上空間，以農十六豪宅月租每坪單價8百~1千元左右行情來看，此戶租金尚屬合理範圍，不過，每月動輒十萬元的租金，客層多為外商或本地企業方有力承租，做為外派高階主管宿舍之用，一般租期約3年起跳。

據台灣房屋統計高雄近一年，月租達9萬元以上的豪宅出租毛投報率排行，除了月租金與投報率雙奪冠的「國王城堡」，第二名由位於前金愛河特區的「京城凱悅」拿下，同樣也是23樓戶，每月租金10萬元，毛投報率為4%，其它包括鼓山區「華人匯」、「帝品苑」，苓雅區的「都廳苑」、「文化高峰會」，每月以月租9到9.5萬元不等，各有3~4%投報率，名列高雄豪宅出租投報優等生，而這幾間坐收高租金的豪宅房東，有近半數是來自台北等地的外地客。

盧長成說，高雄豪宅租金能維持到9萬元以上的高檔，擁有高投報，多具備這五點特色，一、「黃金地段」:生活機能佳，便利性高，二、「百坪高樓」：空間大、樓層高，坐擁景觀優勢；三、「社區氣派」屋齡新、高檔內裝、外觀氣派，較能吸引高階白領租客的目光；四、「優質物管」：除了配備大車位外，還要有豐富公設、優質物業管理，增添尊榮感；五、「建商品牌」等，盧長成也說，與北部相比，高雄豪宅房價在投資人眼中相對親民，因此能坐收高租金、高投報的豪宅，便成為外地投資客的煉金寶物。