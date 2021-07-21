聯邦銀(2838)20日股東常會通過2020年財報及盈餘分配案，決議每股普通股配股0.631元、每股特別股配息2.4元。會中並完成董事全面改選，任職達16年的董事長李憲章退休卸任，會後董事會推選總經理林鴻聯接任董事長，並期許營運能在現有基礎上再創高峰。

聯邦銀新任6席董事為聯邦投資法人代表林鴻聯、李文明，百盛投資法人代表林賜勇、友邦公司法人代表曹素鳳、全成投資法人代表江振雄、以及副總經理涂洪茂。3席獨董則為李國璋、李宗翰、范玲玉。

聯邦銀受惠存放款業務擴大，帶動利息及手續費淨收益同步成長，使2020年營運在疫情逆風中逆勢成長，合併淨收益144.3億元、年增4.07％，歸屬母公司稅後淨利34.41億元、年增2.45％，雙創新高紀錄，每股盈餘（EPS）0.96元。

聯邦銀去年存款餘額成長13.81％、放款餘額成長9.84％，帶動利息淨收益76.41億元、年增達17.96％，手續費淨收益28.2億元、年增3.81％。逾放比0.14％、呆帳覆蓋率788.94％，維持良好資產品質，資產報酬率（ROA）0.48％，股東權益報酬率（ROE）6.14％。

聯邦銀今年營運維持穩健成長，加上比較基期較低，使2021年上半年自結合併淨收益80.83億元、年增19.24％，歸屬母公司稅後淨利23.07億元、年增達67.11％，每股盈餘0.75元，雙創同期新高。逾放比0.14％、呆帳覆蓋率為788.95％，資產品質維持良好水準。

展望今年，聯邦銀預期在經濟逐步復甦與國內疫情控制得宜下，國內外放款業務仍具擴大利基，台商回流帶來融資、投資與財管商機及金融科技發展，景氣可望較去年好轉。惟疫情及貿易戰帶來的信用風險不確定性仍在，低利差情勢亦將成為銀行業長期性問題。

林鴻聯2006年接任聯邦銀總經理迄今已15年，接任董事長後除了感謝李憲章的辛勞奉獻，並表示面對金融業唯一不變的「就是要變」，未來將持續強化內控、法遵、風控及資安，健全資產品質，期許營運能在現有基礎上再創高峰。