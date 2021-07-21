金管會公布2021年上半年公開發行公司募資概況，隨著景氣回溫、數位轉型及電子產品需求續強，使電子業積極籌資擴產因應，帶動上半年公私募募資總金額達4918.93億元，其中公開募資金額達4689.76億元、擴充廠房設備金額達1481.67億元，三者均改寫新高。

金管會統計，上半年公開募集申報生效案共170件、年增41件或31.78％，募集金額達4689.76億元、年增達408.19億元或9.53％，改寫新高紀錄。辦理私募案共42件、年減12件或22.22％，但募集金額229.17億元，年增達59.86億元或35.35％，為近3年高點。

合計上半年公發公司募資案共212件、年增29件或18.85％，募集金額達4918.93億元、年增達468.05億元或10.52％，同步創下新高紀錄。其中，國內募資占84.74％、海外募資占比15.26％，顯示企業仍以國內募資為主。

就產業類別觀察，證期局副局長郭佳君表示，上半年以電子零組件、半導體等電子業最積極，占公募總金額達42％，主因隨著後疫情時代景氣回溫、數位轉型及電子產品需求續強，使電子業積極籌資擴大營運及生產規模。

而其他類則以15.98％位居第二，主要由於台電上半年增資達357億元所致。而以航運為主的運輸業以13.23％位居第三，主要以陽明海運籌資達157.44億元為最大宗，且尚未計入近期甫完成的現金增資案金額。

觀察上半年公發公司募資用途，仍以償還債務共106件、金額1993.22億元為大宗，占比達50.03％。不過，擴充廠房設備件數達23件、年增10件或76.92％，金額達1481.67億元、年增達265.43億元或21.79％，占比續升至37.1％，金額及占比均雙創同期新高。

充實營運資金則位居第三，件數共70件、年增28件或66.67％，金額達442.97億元，年增達280.61億元或近1.73倍，為近3年同期高點，占比亦回升至11.12％。郭佳君表示，由此顯示企業看好整體經濟景氣正向發展，對資金需求亦同步增加。

至於上半年公發公司私募件數雖減少，但金額顯著跳升、回升至近3年高點，郭佳君說明，主因台銀人壽辦理私募普通股金額高達110億元所帶動。