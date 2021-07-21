43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸愛情長跑20年，她先是在母親節用「先生」稱呼對方，接著又傳出懷有身孕的好消息，可謂雙喜臨門，不過卻傳出與蕭大陸的感情疑似有第三者介入，讓她直接在臉書暴走嗆聲。

根據《鏡週刊》報導，侯怡君六月底在個人臉書上，曬出一張經過特效處理過的照片，除了上頭大大寫著「小三」兩個字之外，還寫了一篇10行詩句，字字句句都相當嗆辣，包括「爛泥難上廟牆階」、「臭名留與眾人問」等內容之外，更以藏頭詩方式，辱罵對方「爛X貨」、「臭X」等不堪字眼，此外，更將PO文設為公開，就能看出她內心有多麼憤怒。

侯怡君以藏頭詩方式辱罵小三。 （圖／侯怡君臉書）

其實早在今年4月時，她就在一篇公開PO文寫道：「若要人不知，除非己莫為，別讓我再看見妳，瘋狂起來，我連自己都不認得了。下次我會直接標註你歐『必曲』」，無疑是對小三直接下戰帖，更在另一篇PO文直指對方睜眼說瞎話，還敢對外自稱是受害者，讓她嗆聲：「你這『綠茶婊』終究會被撕破謊話連篇的假面具。」更向對方放話：「能滾多遠就多遠」，接著附上經過特殊處理後的「小三」照片，不惜與對方直接開戰。

對於侯怡君疑似接連在臉書對小三開砲，經紀人表示侯怡君是對於周遭朋友事情有感而發，如果侯怡君本人如果對此有要多加回應，會再詳細補充說明。