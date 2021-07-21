中颱「烟花」持續增強，向西緩慢朝台灣接近，氣象專家吳德榮表示，中央氣象局與歐洲模式皆顯示，烟花路徑往北調整，颱風中心登陸東北部機率降低，從東北部海面通過機率提高。氣象局也表示，雖然路徑仍有不確定性，但烟花環流大、移動慢，對台灣本島影響偏大，周五、六全台局部大雨或豪雨，其中中部以北、宜花、南部山區影響最劇，有豪雨或局部豪雨以上降雨，呼籲做好防颱準備。

氣象局今晨2時發布的最新中颱烟花預測路徑，路徑比昨天往北，登陸東北部機率降低，通過北部海面機率增高。（翻攝自氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「暴風侵襲機率」及「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱烟花將持續增強，朝台灣接近中，預測路徑往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降；紅框範圍代表預測路徑的不確定性仍很大，颱風中心登陸東北部的機率降低，從東北部海面通過的機率提高。同時最新歐洲系集模式51次的路徑模擬也顯示類似的結果。

最新(21日2時)中央氣象局「暴風侵襲機率」及「路徑潛勢預測」圖(左圖)顯示，中颱「烟花」朝台灣接近中，預測路徑略往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降；紅框範圍仍很大。最新(20日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的路徑模擬(右圖)亦顯示類似的結果。（翻攝自氣象局、ECMWF）

吳德榮表示，由於烟花是在季風低壓內發展的颱風，受到季風低壓環流的導引，季風低壓又受到周遭太平洋高壓及北方氣團的消長而變化，使得模式模擬經常作大幅度的調整。

氣象局表示，中颱烟花昨（20日）晚8時颱風中心位於台北東方750公里海面上，持續往西緩慢前進，預計今天下午有機會發布海上警報，周四白天發陸上警報機率高，周四（22日）颱風逐漸接近台灣北部及東北部海面，降雨範圍逐漸擴大，中部以北及東北部有短暫雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，周五、周六（23、24日）烟花影響台灣，全台有短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜花、南部山區降雨最明顯，有豪雨或局部豪雨等級以上的可能，其餘區域也有局部大雨或豪雨的程度，烟花颱風環流大、移速慢，儘管路徑仍有不確定性，但對台灣本島影響都偏大，請做好防颱準備。

吳德榮表示，周日(25日)起烟花遠離，並引進西南氣流，其中還挾帶著查帕卡颱風或其殘餘系統，持續至下周四(29日)，迎風面西南部有累積的大量降雨潛勢，不可小覷。