女星侯怡君日前才和情纏20年的蕭大陸修成正果，之後更承認透過試管成功懷孕，本來還沉浸在雙喜臨門的幸福中，未料卻傳出她在個人臉書暴走，疑似遭小三介入，據悉，女方是電視台幕後員工，身為正宮的侯怡君更曾衝到電視台，當眾和小三爆肢體衝突，此事鬧到全電視台都知情。

據《鏡週刊》報導，侯怡君近來頻在臉書暴走，字字句句嗆辣，怒罵小三「必曲」並要她滾，據悉，女方是電視台員工，有次兩人在同個電視台，侯怡君先是和小三通話，最後講到不歡而散，她直接掛電話，衝上樓找對方理論。

她們當眾起口角與肢體衝突，一旁未下班的工作人員都全程目睹，而這件事更是傳遍電視台，某不具名的主管證實，並已分別和侯怡君、蕭大陸與女員工面談，「該女員工承認和蕭大陸談戀愛，但當她知道蕭、侯結婚後，就沒再和蕭大陸在一起了。」

另外，有傳侯怡君還找上小三的家，並要對方媽媽處理一下女兒，但母女當下反應消極，還有一說是整件事情就是蕭大陸不對，因為他明明和侯怡君在一起，還去招惹年輕女員工，並稱和侯怡君關係不上檯面上那樣，才讓該女深陷愛情無法自拔。

不過對於臉書暴走的事，侯怡君經紀人僅表示是對周遭朋友的事有感而發。侯怡君和蕭大陸情纏多年，中間曾因對婚姻沒共識，交往10幾年分手，之後，並和小6歲國標舞老師卜元一度論及婚嫁，最後她仍選擇分手，重回蕭大陸懷抱，今年5月透露已登記結婚，愛情長跑20年終於修成正果。