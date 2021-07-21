小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。外資分析，台積電第二季毛利率、第三季毛利率展望都令投資人失望，但沒有改變對於晶圓代工產能到年底前持續緊缺的看法，在短線利空出盡下，建議投資人從中長線角度思考，趁下跌時進場承接。

【1】外資挺台積：最壞情況已過

台積電股價在法說會後下挫，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，第二季財報不如預期、第三季毛利率展望差強人意，是引動殺盤主因，不過，市場開始修正之前過高的期望值，最壞情況應已過去，其觀點助台積電20日止穩，掃除連二天重挫陰霾。

【2】6月外銷訂單亮眼 這品項接單比電子更強

6月外銷訂單科技及傳產各貨品暢旺，經濟部統計處20日指出，傳統貨品中又以「基本金屬」表現最亮眼，接單金額32.2億美元為歷年單月新高，年增81.8％，更是連續10個月呈現雙位數成長。

【3】萬海擴船隊不手軟 再狂砸300億

航運股王萬海掌握這波市場反彈契機，一路大手筆造船造櫃，新闢航線擴張藍海市場，尤其進軍美國線這條全球首要黃金航線最受矚目。為了讓領軍的董座陳柏廷在前線，即時靈活調度航線船隊掌握商機，萬海20日股東會通過授權董事長在300億元額度內可先行取得或處分船舶，顯見對航運市場前景看好，也讓外界見識到萬海陳家第三代的企圖。

【4】下半年有隱憂 專家爆潛在無薪假人數有60萬

中華經濟研究院20日指出，民間消費活動的成長因疫情干擾而受挫，估測上半年會衰退2.42％，全年則可望成長1.25％，但遠不及4月時預估全年5.08％的成長幅度。學者專家更提醒，潛在無薪假人數恐多達60萬，是下半年及明年經濟發展最需注意的問題。

【5】股市屠殺轉向債市 美10年期公債殖利率暴跌

由於疫情升溫，全球股市周一出現恐慌性賣壓之後，周二歐美股市雙雙反彈，不過資金仍持續湧入美債避險，摜壓10年公債殖利率連續兩日刷新五個多月新低，最低觸及1.128％。