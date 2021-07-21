今年5月中台灣新冠肺炎本土病例數激增，女星賈永婕不久後跳出宣布捐贈愛心便當給各大醫院，更自動發起捐贈醫療器材給醫院，善行引來網友封她為防疫女神。今(21日)賈永婕過47歲生日，昨她分享今年獅子大開口跟老公要了輛休旅車，但她不是要自己開，而是送到屏東的部落，讓當地民眾方便打疫苗，體貼又無私的精神，引來網友狂讚。

賈永婕2002年嫁給德杰建設少東王兆杰，兩人育有兩女一子，先前賈永婕自嘲在外是女神，在家卻地位很低，走到哪講電話都會被罵很吵，直到近來到慈濟醫院捐物資，被證嚴上人鼓勵，令賈永婕開心說：「我在婆家橫著走了啦，公公婆婆超愛上人的」、「謝謝上人誇獎我很漂亮，我是正氣凜然的漂亮，很不真實的一天！感恩（合十）」。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

近來賈永婕忙四處送物資，雖送愛心餐的活動停止，但捐醫療器材的善舉不中斷，老公王兆杰也陪她奔走，甚至被醫院製作海報形容是「抗疫男神」，引來賈永婕狂吐槽，夫妻倆雖愛鬥嘴，但感情依舊甜蜜。今賈永婕過生日，透露丈夫竟然主動問她要什麼禮物，她說：「應該是去年都沒有出國玩吧，趕快獅子大開口！我開口要了一台8人座的休旅車」。

許多名人祝福稱讚賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕進一步說：「明天我們要把我的生日禮物送到屏東三地門鄉部落。因為部落的長者要下山打疫苗交通不是這麼方便，以至於目前部落疫苗施打率不高！」希望疫情結束後也可以從接種疫苗專車變成送孩子上下學、或送病患看病的專車，最後不忘嘴甜說：「這應該是目前我收到最貴重的禮物了，謝謝老公！」

賈永婕被封防疫女神。（圖／中時資料照片）

對此，吳淡如回應：「真是一個偉人！」陳志金醫生回：「人美心善，好棒的禮物！」屏東縣長潘孟安也說：「用部落族人的語言，就是『拿～麼～暖心』maljimalji masalu（排灣族語：謝謝）saabau(魯凱語：謝謝）屏東人不只熱情，更是萬分珍惜每一份愛心，包含之前的防疫物資，我們一定會妥善運用，再次謝謝，祝福平安快樂」，釣出賈永婕開心回應：「謝謝」。

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