聯盟在21日總冠軍賽G6賽前公布裁判名單，結果號稱「保羅剋星」的史考特福斯特確定擔任主裁判，這對保羅與太陽來說，可說是空前噩耗，因為過往福斯特執法保羅所在球隊的季後賽戰績是1勝12敗，保羅在唯一的1場季後賽勝利甚至沒有出賽！

儘管福斯特是一名擁有26年豐富經驗的資深裁判，卻跟保羅長年擺明槓上，聯盟也直接無視兩人之間這種惡性關係，畢竟裁判吹判可以相當主觀，福斯特很明顯就是故意跟保羅對上，才讓保羅每當在季後賽很不希望碰到福斯特擔任裁判。

光從今年季後賽，就有兩次很好的例子，第1次出現在太陽季後賽首輪出戰湖人的G3，那場比賽湖人罰了30次，太陽只罰18次，最後也以95比109不敵湖人，當時保羅賽後就諷刺，「假如我是賭徒的話，連續11場！沒錯，就是連續11場。」

接著就是今年總冠軍賽G3，那場比賽太陽罰了16次，反觀公鹿罰了26次，太陽也以100比120吞下總冠軍賽首敗，隨後也連輸3場，落到被公鹿搶先聽牌窘境，如今聯盟又安排福斯特吹判總冠軍賽G6，看來保羅與太陽全隊上下內心勢必相當恐慌！