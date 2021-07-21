美股周二強勁反彈，幾乎收復前一天大跌，激勵台股今(21日)開盤上漲64.86點，以17593.6點開出，台積電開盤上漲5元，開在586元，長榮今出關，開盤後來到183元，漲逾7%，帶動陽明、萬海都有半根漲停，高端開盤則持續亮燈漲停，來到308.5元，指數開高走攻，開盤不久即攻上17707.56點，漲逾170點。

美股大洗三溫暖，周一重挫逾700點，周二(20日)即因財報表現大多超乎預期，投資人逢低買進而勁揚，道瓊工業指數強彈549.95點或1.62%，收在34511.99點，那斯達克指數大漲223.89點或1.57%，以14498.88點作收，標普500指數上漲64.57點或1.52%，收在4323.06點，費城半導體指數上漲43.44 點或1.38%，收3190.95點。台股ADR也收紅，台積電ADR上漲0.91%，聯電ADR漲0.86%。

台股20日開低走低，航運類股指數跌逾7%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價逼近跌停，盤中一度大跌近300點，終場加權指數以17528.74點作收，下跌260.51點，成交值4686億元，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超256.42億元最多，自營商賣超83.77億元，投信也賣超17.73億元，合計賣超357.92億元。