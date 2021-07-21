【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

大陸河南鄭州遭遇特大暴雨，19日20時至20日20時，鄭州單日降雨量達552.5毫米，遠超過14日至15日德國有氣象記載75年以來的最大暴雨中，科隆地區24小時的降水量為154毫米，引發德國史上最大洪災之一。

17日以來，河南省遭遇極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片大暴雨，部分地區特大暴雨。其中中部和西北部出現大到暴雨，鄭州、焦作、新鄉、洛陽、許昌、平頂山等地的部分地區出現大暴雨。

20日8時至17時，部分地區強降雨天氣仍持續，鄭州中西部局地特大暴雨。根據大陸《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，大陸國家防總決定於7月20日20時啟動防汛Ⅲ級應急響應。

據新華網報導，大陸國家防總河南工作組已經緊急趕赴現場。

鄭州氣象局統計數據顯示，鄭州20日16時至17時，一小時的降雨量達到201.9毫米。19日20時至20日20時，單日降雨量達552.5毫米。17日20時至20日20時，三天降雨量總量高達617.1毫米。

其中小時降水量和單日降水量均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。

鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，此次三天的降雨量相當於以往一年的降雨總量。

河南此次暴雨為何如此強烈？持續時間如此之久？大陸中央氣象給出三個原因：第一，颱風。颱風「烟花」雖然距離大陸還有一千公里，卻「遠程控制」了河南暴雨。在烟花和副熱帶高壓的氣流引導下，大量的水汽通過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，在河南集結成雨。

第二，地形原因。偏東氣流在河南遇到太行山和伏牛山後，在山前出現輻合擡升，地形導致降雨範圍集中，雨勢更強。第三，大氣環流形勢穩定，導致降雨持續時間長。

目前只有等颱風烟花更靠近大陸後，環流形勢出現調整，截斷水汽來源，河南的雨才能停。