國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗臉書發文附圖。（圖／取自楊植斗臉書）

東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議。民進黨台北市議員許淑華表示，這是馬政府時期進行組織改造導致；國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗則痛批，民進黨已全面執政5年，出事還怪到馬英九頭上，「民進黨到底能有多廢？」

許淑華20日在臉書發文指控：「馬政府時期進行的組織改造，原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，例如長久以來給選手的交通、出場費、保險費等都常出問題，2016年里約奧運更發生選手自帶泡麵去吃的窘況。」

對此，楊植斗在臉書回擊：「出事又怪馬英九，民進黨到底能有多廢？」楊直言，經濟艙事件綠營果然又搬馬英九來救援，都全面執政5年了，民進黨還真能扯，但他看了許淑華的文章，只想問民進黨：「是把人民當白痴嗎？」

楊植斗指出，所謂的政府並不是愈大愈好，全世界的政府幾乎都面臨同一個困擾，人員跟業務愈來愈雜，效率卻愈變愈差，馬英九推動組織改造用精簡人力換來行政效率，何來阻礙體育改革？楊強調，人民之所以生氣，是因為總統蔡英文連包機都搞不定，官員爽坐商務艙選手卻擠在經濟艙，這種事情只要給足夠的預算派個大學生都能處理，民進黨弄得歪七扭八竟然還有臉檢討馬英九？

楊植斗更表示：「民進黨執政5年什麼屁事都沒做，許淑華說要成立『體育部』，以民進黨執政水準，除了撈更多的錢跟安插酬庸外，這樣可以改革體育？信妳才有鬼啦！」