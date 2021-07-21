亞馬遜創辦人也上太空！「藍色起源」首航載貝佐斯升空

貝佐斯一行人完成太空旅行。（圖／路透社）

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）昨天搭乘自家公司藍色起源打造的謝波德號（New Shepard）火箭完成10分鐘的太空旅行，成功圓夢登上太空，美媒也整理出貝佐斯鮮為人知的13個小故事，包括他曾在2003年發生直升機失事意外，但幸運地僅受輕傷；另外，他在車庫完成創辦亞馬遜的工作，並一度想取名為Cadabra，但最後被團隊成員以讀音太接近cadaver（屍體）而拒絕。

BusinessInsider報導貝佐斯的13個不為人知的過去，包括母親Jacklyn Bezos在她年僅17歲時就生下貝佐斯，而他的生父Ted Jorgensen過去曾擔任馬戲團演員及單輪車手，Ted Jorgensen已於2015年3月16日辭世，享壽71歲。

此外，貝佐斯在孩童時代就對事物運作及工程學有興趣，甚至覺得自己太老不能睡在嬰兒床上，就使用螺絲起子將嬰兒床拆掉；高中時貝佐斯把自家車庫當成發明室，開始進行各項研究與實驗。

貝佐斯在高中時開創自己的第一項事業，創辦名為Dream Institute的教育夏令營，並向參與者收取每人600美元的費用，事實上，貝佐斯在成立Dream Institute之前，曾在暑假期間去麥當勞打工。

貝佐斯從普林斯頓大學畢業後，開始在華爾街的金融公司工作，並在1990年一路成為投資管理公司DE Shaw最年輕副總裁，但貝佐斯在四年後離開，並創立了一家網路書店。

貝佐斯和幾名亞馬遜的早期員工在貝佐斯的車庫開發用於網站的軟體，不過由於車庫空間很小，貝佐斯被迫在附近的邦諾（BARNES & NOBLE）書店開會。此外，貝佐斯的前妻MacKenzie Bezos在亞馬遜成立初期給他很大的協助，但兩人在2019年離婚，MacKenzie Bezos獲得25%的亞馬遜股票，當時價值約380億美元。

起初，貝佐斯有意將亞馬遜命名為Cadabra，但因為讀音太接近Cadaver（屍體）而被團隊內的律師拒絕，最後他們以世界上最大的河流亞馬遜命名，因為他們想要打造世界上最大的書店。

值得一提的是，貝佐斯曾在2003年發生直升機意外，當時因強風導致直升機偏離航道，貝佐斯是這架直升機乘客，但在這場意外僅受到輕傷，事後貝佐斯移動時盡量避免搭乘直升機，並認為直升機不如一般飛機安全。

貝佐斯創立亞馬遜後，在2013年以2.5 億美元收購華盛頓郵報，並讓營運陷入困境的華盛頓郵報在2016年、2017年和2018年開始獲利。

2016年，貝佐斯客串電影《星際爭霸戰：浩瀚無垠》並飾演外星人，貝佐斯拍攝時據傳有9名保鑣陪同，貝佐斯說：「客串電影對我來說非常有趣，這是一個完成願望清單的機會。」

白手起家的貝佐斯成為電商霸主，並在1999年正式進入富比士億萬富豪榜，當時他只有35歲，貝佐斯也在2020年8月成為史上第一位財富超越2000億美元的企業家，目前貝佐斯身價高達2040億美元（約新台幣5.7兆）。

貝佐斯事業有成後，在2000年創立的火箭飛船公司BLUE ORIGIN，盼能完成上太空的夢想，周二貝佐斯也與胞弟Mark Bezos、82歲傳奇女飛行員Wally Funk及年僅18歲的荷蘭青年達蒙Oliver Daemen完成太空旅遊，為太空觀光產業踏出重要一步，摩根士丹利曾預估，在2040年前，太空觀光市場的年營收可望突破1兆美元。