這次中華隊在出發前往日本時鬧出了選手無法搭乘商務艙的風波，引起外界關注，而大家都紛紛把焦點放在世界球后戴資穎的身上，不過除了她之外在網球部份也出現了一些爭議事件，之前我國網球好手謝淑薇在溫布頓女子雙打拿下冠軍，可惜的是她無法參加這次東京奧運，不過她的妹妹謝語倢遞補入選。

而謝語倢跟許絜瑜遞補進入雙打名單，讓這次東奧網球代表團從三人變成五人，另外包括盧彥勳、詹詠然、詹皓晴，而上述選手都有教練陪同，分別是盧威儒以及詹元良，不過謝語倢跟許絜瑜卻沒有教練隨行，而是詹家姊妹的陪練員歐善元，這也讓謝語倢的姊姊謝淑薇感到不滿，她在個人臉書公佈了這件事情。

她表示明明多一組女雙，也應該多一張教練證件，但卻沒有因此分配給妹妹，她在臉書列出網球隊奧運名單，內容寫道：「第二組女雙入圍後，團隊從三人變五人，也增加一張主教練證，為盧彥勳和教練其兄(主證)、詹家姊妹和教練其父(主證)，陪打為其專屬陪打員(證件名目不明)、謝語倢和許絜瑜教練為，網協回覆沒有證件給予這組參賽選手。

謝淑薇表示，妹妹靠著排名入圍東奧，因此多了一張證，結果連P卡(臨時教練證)帶自己教練的證都沒有，感覺在暗示自己五年前里約奧運情況又在妹妹身上重演，她另外說道：「我教練原本要在本週末與我會合備戰美洲賽事，因臨時收到語倢入圍東奧訊息，於是將個人功勳教練借給妹妹，我這幾天也將自己訓練擱下，專心幫助妹妹備戰工作。」

但回顧上屆里約奧運情況，網球代表團包含謝淑薇也是五人，謝淑薇因沒有第三組隨行教練而不愉快，其實和這次的事件是一樣的，而據中華奧會7月9號印製的團員手冊，歐善元在僅有三席參賽資格時以「陪練員」身份報名，並不是謝語倢遞補後才增加的名額，另外盧彥勳也沒要求陪打，只讓哥哥幫忙處理賽事等雜務，哥哥拿的證件也不是可進入所有項目場館的P卡，據規定P卡全代表團只有4張!