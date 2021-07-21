新冠確診數激增，日本東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎20日受訪時，並未排除在最後一刻取消東奧的可能性。

東京新冠病例激增，目前和東奧相關的選手、工作人員確診數已經超過70人，日本東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎昨（20）日受訪時，並未排除在最後一刻取消東奧的可能性。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，東奧組委會秘書長武藤敏郎昨日在記者會上被問及東京奧運是不是還有可能取消時，並沒有排除在最後一刻取消東奧的選項。

他回應：「如果病例激增，我們將會持續討論，我們已經同意基於新冠疫情，我們將會再度召開五方會談，現階段，新冠病例可能上升或下降，所以我們將會思考，如果疫情升溫，我們該怎麼做。」

武藤敏郎口中的五方會談包含國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）、東奧組委會（Tokyo 2020 Organizing Committee）、日本政府、東京都廳、以及國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee，IPC）。

東奧即將於23日星期五開幕，不過昨日東京再新增1387人確診，是今年初以來單日確診數第2高，東奧官方表示，目前和東奧相關的工作人員、選手中，已經有超過70人確診。

武藤敏郎與日本執政黨關係密切，他向來以發言謹慎著稱，在此之前，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已經表示，取消東奧從來就不是選項之一，承諾將舉辦一場安全的東奧。

不過日本公衛專家認為，要求頻繁進行病毒檢測及限制選手行動的東奧防疫泡泡已經破了，倫敦國王學院（King's College London）人口健康研究所（Institute for Population Health）前所長澀谷健司（Kenji Shibuya）昨日接受路透社專訪時表示，東奧泡泡體系已經「有點破了」。

「我最大的疑慮是，選手村或是住宿地點、和當地民眾的互動將會有群聚感染。」

東奧組委會主席橋本聖子昨日也表示，民眾感到擔憂，他們覺得目前的情況顯示，原本應該要能確保安全的防疫措施並沒有帶來安全感。

日本《朝日新聞》的民調顯示，68%受訪者懷疑東奧官方能夠控制疫情，55%仍反對東奧舉行。