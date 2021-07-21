台中東勢民宅大火，1男受困慘遭火焚身亡。(王文吉翻攝)

台中市東勢區一棟透天厝21日清晨6時許失火，火舌從1樓往上延燒，祖孫三代3人受困。台中市消防局前往現場，1樓已全面燃燒，警消分別從頂樓及遮雨棚救出父子，經佈設水線搶救，約半小時控制住火勢，但在清理火場時發現71歲的爺爺倒在3樓房內的床邊明顯死亡。

台中市消防局21日清晨6時38分接獲民宅火警，報案人表示，隔壁房子冒煙。勤指中心立即派遣東勢、新社、石岡分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員16名、由東勢分隊長廖奕翔帶隊前往搶救，大隊長余易祐到場指揮。

消防員到場時民宅1樓有火煙冒出，1名年輕男子逃到2樓遮雨棚避難，3樓頂有名中年男子不斷呼喊，情緒激動。消防員趕緊架梯分批救出，但獲救民眾表示3樓還有家人受困。

濃煙瀰漫透天厝，屋內不時有火舌竄出，警消佈設多條水線灌救，約半小時控制火勢，隨後清理火場時在3樓房內發現71歲老翁倒在床邊明顯死亡。

警消初步了解，從事鐵工的37歲杜姓屋主與18歲兒子及71歲父親同住3層樓透天厝。清晨6點多睡在2樓的兒子發現屋內煙霧瀰漫，趕緊衝到樓上呼叫家人，由於濃煙太大來不及呼叫阿公，自己跳到2樓遮雨棚，父親則逃到頂樓，

警消初步勘查火場，該棟民宅燃燒面積30平方公尺，財物損失10萬元，起火點疑似在1樓，起火原因仍有待火調科勘驗調查，警方也將報請檢方相驗，釐清命喪火窟的老翁死因。