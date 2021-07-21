你讀詩嗎？

近年來隨著社群平台的興起，越來越多人能從facebook、Instagram上讀詩，知名粉絲專頁《晚安詩》、《每天為你讀一首詩》時常分享不同風格的詩集，在社群上掀起一股讀詩風潮，許多人熟悉的詩人不再只是課本上的鄭愁予、席慕蓉，而是七、八年級的新生代詩人潘柏霖、任明信等。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣有哪些網友熱議的新生代詩人，他們用詩句寫下所見所感，撫慰內心最脆弱的傷口，或許你也能從他們的文字中，找到自己的影子。

NO. 10 劉定騫

「你離去的那天／我歷經了有生之年／最大的天崩地裂／此後每次想念／都是餘震」——〈餘震〉

劉定騫先後出版詩集《失對白》、《願你明瞭我所有虛張聲勢的謊》，不時可以在Instagram看到這兩本書的手寫詩分享，短短幾行文字就能引起網友共鳴。劉定騫不僅寫詩，2020年同時出版第一本散文集《我終於捨得讓雪落下》，以真摯溫厚的文字，寫下從20多歲邁向30歲途中的跌跌撞撞，用多篇日常故事緩解許多讀者的焦慮與煩惱，讓人感到熱淚盈眶。

劉定騫：FB粉專｜Instagram

NO. 9 孫得欽

「指尖的花一直在開／我無法阻止她們落地／那樣的醜／都讓你看見」——〈雨落的時候〉

孫得欽以2014年出版詩集《有些影子怕黑》為人所知，該本詩集用濃烈的文字刻畫在愛裡的孤獨與醜陋，讓人不得不勇敢面對自己內心的恐懼與渴望。

時隔6年，孫得欽2020年底推出新詩集《白童夜歌》，跟上一本詩集風格截然不同，令粉絲相當期待，孫得欽本人還與逗點文創結社總編輯陳夏民對談新書內容，再度引起關注。

孫得欽：FB粉專

NO. 8 李豪

「你不需要勉強自己變成對方想要的形狀／讓土星有環，讓彗星拖著塵埃／我愛你，連你黑洞的昨日也愛」——〈與厭世者交往守則〉

原先是穿搭部落客的李豪，2015年在PTT詩版發表〈要不要來我家看貓咪〉一詩，以幽默多情的筆法重新詮釋流行語，迅速打開知名度。有「網路新生代廢鬱詩人」之稱的他，寫作風格總圍繞在厭世主題，描繪感情與日常體會的傷心失落，打中許多讀者的心聲，反而帶給他們再度迎擊現實的勇氣。在寫作同時，李豪也經營「GoodHow 李豪」粉絲專頁，向粉絲分享穿搭心得。

李豪：FB粉專｜Instagram

NO. 7 林達陽

「此刻我是溫暖的，有那樣的餘地／去回想一種安寧而／模糊的花香，柔軟心意／遲疑的妳／我已經來到這裡」——〈我已經來到這裡〉

林達陽曾獲曾獲三大報文學獎、香港青年文學獎等多個獎項，擅長用溫暖細膩的文字，寫下青春的騷動與不安，詩集《虛構的海》、《誤點的紙飛機》雖已出版多年，仍常有網友分享詩作內容，可見粉絲對他的喜愛。除了詩集，林達陽的散文集亦受到許多好評，尤其是《慢情書》優美的文字時常在社群平台上廣傳。致力於推廣文學創作的林達陽，不時會在Instagram上開直播與粉絲互動，談論寫作心路歷程，吸引討論。

林達陽：FB粉專｜Instagram

NO. 6 宋尚緯

﻿「愛是一場豪賭／信任一個他者／也許令我一無所有／但我願意往前再走一步／再走一步／聽你告訴我賭局的結果」——〈爛情詩〉

屢屢獲得文學獎的宋尚緯，不避諱在作品中自揭瘡疤，寫下成長過程中曾經歷的霸凌、歧視，亦常常在臉書針砭時事，甚至寫詩諷刺當今社會現象，舉凡母豬教、性暴力、殺童案都能成為寫作素材，犀利文字累積許多忠實粉絲。特別是詩集《共生》與《鎮痛》，敏銳地描繪生命的傷痛，兩本書剛出版沒多久就搶購一空，討論度破表。

宋尚緯：FB粉專｜Instagram

NO. 5 徐珮芬

﻿「有些傷心的人會騙你／答應你要好好活下去／其實是要你答應／沒有他，你也要好好活下去」——〈假如生活欺騙了你〉

曾獲林榮三文學獎、清華大學月涵文學獎的徐珮芬，擅長用日常簡單的文字描繪內心世界，前後推出《還是要有傢俱才能活得不悲傷》、《在黑洞中我看見自己的眼睛》、《我只擔心雨會不會一直下到明天早上》等詩集都相當熱賣，第四本詩集《夜行性動物》更獲得第二屆周夢蝶詩獎，從文字跨界音樂，與Frandé 法蘭黛樂團合作推出詩集同名主題曲，在社群媒體掀起討論風潮。

徐珮芬：FB粉專｜Instagram

NO. 4 陳繁齊

「太習慣把你／當成是家／身後的路／才越走越長」——〈過分浪漫〉

在PTT詩版以帳號「circa0218」打開知名度的陳繁齊，甫出版第一本詩集《下雨的人》就成為暢銷書籍，以下雨的意象表達「我們都是在這個世界一起淋雨的人」，寫下生活經歷的苦痛與眼淚，溫柔地陪讀者一起尋找不悲傷的方法。繼《下雨的人》後，陳繁齊陸續推出《那些最靠近你的》、《脆弱練習》兩本詩集，描繪寫詩近幾年內心的成長歷程，在一次次的疼痛中更認識自己。

陳繁齊：FB粉專｜Instagram

NO. 3 任明信

「當你的海／就不會在意你沒有岸」——〈下輩子〉

任明信最初是在PTT詩版以帳號「devmask」發跡，當時在PTT受到許多好評，因而集結成冊出版首本詩集《你沒有更好的命運》。

任明信擅長以輕巧的文字，勾勒內心的波濤洶湧，表面看似平靜無比，卻總能一針見血地揭開傷口。儘管寫詩生涯中曾有近4年未出版詩集，任明信的名字仍不被大眾遺忘，時常會有網友提起他的作品，顯見其人氣。

任明信：部落格

NO. 2 追奇

「曾經想和你一起／過一輩子／後來一輩子變成了／一場冬季／不知道是一輩子太短／還是冬季／太長」——〈一輩子〉

受到國文老師是知名詩人陳雋弘影響，追奇開始接觸不同種類的詩，並走上寫詩這條路。2016年出版首本詩集《這裡沒有光》，以細膩的文字揭露傷疤，就像將私密的日記攤開般，剖析內心最苦痛的秘密，引起許多共鳴。除了詩作內容頗受好評，追奇充滿個性的手寫字體也因受到青睞，已製作成專屬字體，讓粉絲能重溫手寫創作的溫度。

追奇：Instagram

NO. 1 潘柏霖

﻿「希望你遇到一個人／在你走到看不見的那裡之前告訴你／你是可能快樂的／你是可以悲傷的」——〈地圖上沒有標示的國度〉

潘柏霖2015年自費出版第一本詩集《1993》，在獨立書店上架後馬上完售，後來推出詩集《我討厭我自己》，正如詩集名稱所言，這本書不斷向內探究「自我」，潘柏霖擅長以直白不艱澀的文字，寫下內心的衝突與無能為力，引起厭世世代的共鳴。近期潘柏霖更跨領域推出「顏色系列」小說作品《不穿紅裙的男孩》，大膽探討同性戀、跨性別、聽障等議題，再度掀起討論熱度。

潘柏霖：FB粉專｜Instagram

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月15日至2021年07月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣新生代詩人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」