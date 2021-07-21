【愛傳媒EJ評論】我早就說過了，台灣最值得發展職業運動的叫選舉，在此呼籲成立「中華職業選舉大聯盟」，一個球季4年，總冠軍賽MVP當總統，FMVP衛冕至多一次，球隊衛冕無上限，若有「王朝」產生亦不得透過修法更改FMVP制度，僅能訴以公民投票。

參賽隊伍為升降制，目前大聯盟有民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，其餘按照得票比例分為3A-1A，大聯盟黨派可與小聯盟隊伍簽署合作合約，例如目前3A的基進黨就是隸屬於民進黨，取代王浩宇離隊後的綠黨。至於上季造成不少話題的歡樂無法黨僅半季行情，已非中選成員，成員已回歸民間。

中選當然不會忘記永續經營，強調給予政壇新人最佳環境，採選秀、青年（網）軍雙向制度，每年除夕鎖定戰績，民調最低者可獲得選秀狀元籤，訂於每年中秋節實施季中選秀，避免2019年「大物」林飛帆被民進黨砸錢以9萬月薪簽下事件再次發生。

上個球季，民進黨蔡英文以破聯盟紀錄的817萬票輕取國民黨韓國瑜，率隊完成衛冕，自己也拿下總冠軍賽MVP，但過程曲折離奇，一度差點被「跑票」丟掉獎項，最終靠著韓國瑜得分乾旱期與「芒果乾攻勢」穩住領先優勢，順利衛冕。

2021-24年球季，目前領跑者依然是衛冕軍民進黨，但不僅總舵手蔡英文已無參賽權，近日發生的奧運選手班機商務艙事件與人民對疫苗的不耐都是不穩定因素；排名第三的民眾黨，主砲台北市長柯文哲在地方疫情降溫後有可能止血，有機會逆轉國民黨，但距離民進黨依然有不小差距；而國民黨在今年疫情間幾無建樹，反觀時代力量已走過球星紛紛買斷的低潮，雙方支持度基本盤仍有不小落差，但不排除KMT「擺爛搶狀元」的可能性。

中華選舉大聯盟，選舉也能這麼萌！

作者為Podcast頻道「中場休息」共同製作人

照片取自總統蔡英文臉書粉絲專頁

●評論文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。