【愛傳媒蔡詩萍專欄】「高層」之亂，恐怕才是民進黨政府，今後最大的危機！因為，「高層」不知民間疾苦！因為，「高層」要跟基層搶「誰的命是命」！因為，「高層」習慣了高高在上的習慣！

蔡英文總統，蘇貞昌院長，都出來道歉了，教育部長，體育署長，還能不趕緊鞠躬道歉嗎！？但，又怎樣呢？當一個政府，把「謙卑」當口號，把「傲慢」當本性時，一再地鞠躬道歉，不僅他們自己會麻木，連人民看在眼裏，也自嘆弗如到麻木了！

參加東京奧運的選手，是不是該搭商務艙？根本不應該是問題！

如果，答應了選手，就該想辦法落實；如果，事前發現做不到，那就「高層」一體示範，統統坐經濟艙嘛，松山機場到東京，能有幾小時距離？搭經濟艙，對「高層」會不舒服到不能忍受嗎？

必須說，選手搭不搭商務艙，可以不是問題，但也可以是大問題，關鍵全在，主事者的腦袋上。台灣參加東奧的競賽選手，不過66人，就搭飛機的常識來看，商務艙多少位子很清楚，能不能一次容納？不能的話，就分兩次嘛！

再不能的話，就誠懇跟選手事前致歉，請他們包容，然後「全體高層」統統坐經濟艙，一旦如此，你覺得選手，以及選手的親人，會抱怨嗎？即使，抱怨，社會大眾的反應，會像現在那麼憤怒而強烈嗎？

有時候，公平，可以消弭很多不爽！有時候，「高層」的明智判斷，可以化解很多的不爽！有時候，「高層」的以身作則，可以讓人知道什麼叫身先士卒的現代意義，更可以化解不爽！但很可惜，最近太多的事件，只讓我們看到，「高層」是多麼的「自我感覺」良好？

「高層」是多麼的「把自己的命當命」而把基層的命甩在後面？「高層」是多麼的搶搭微解封的列車，去高檔Villa渡假，還不管中央的三級禁令？

疫苗明明不夠，卻擺出一副道貌岸然的姿態，讓某些「高層」（第二順位的黑名單），可以先施打疫苗！

明明知道很多基層是在疫情中，堅守第一線，卻縱容那些機構的「高層」（台電基層爆料的高層），搶先施打疫苗！

明明是在疫情三級狀態，卻不能嚴格要求高層，以身作則（行政院南部聯合服務中心執政長），好好待在家裡！

明明答應了選手搭商務艙，發現做不到，竟然讓選手擠經濟艙，「高層們」「先選手之樂而樂」搭商務艙！

是什麼樣的政府領導思維，會迭創出「高層文化」的高高在上心態，而狠狠把「基層」踩在腳下呢？民進黨曾說他們是「穿草鞋的」，把「穿西裝的」國民黨，給幹掉了！這是很好的比喻，誰叫國民黨養尊處優呢！它活該！

但如今，「穿草鞋的」也都「西裝筆挺的」有模有樣，在廟堂上神氣了，卻讓人發現：原來，他們的「高層文化」，他們的「高層心態」，竟也是另有一番情趣，另有一番驕傲呢！

「高層」、「高層」到底是誰豢養了你們的傲慢！

作者為知名作家

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