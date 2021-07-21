【愛傳媒葉毓蘭專欄】隨著太魯閣事故調查出爐，只看到家屬悲痛，連調查單位運安會都深感無奈，大嘆「這起事故本來是可以避免的」，「臺鐵只接受紙上談兵的改變，並沒有付諸實踐」。難道這就是蔡總統說的改革？連外媒紐約時報都看不下去。

紐約時報報導直指太魯閣事故調查，是一場本可避免的悲劇，報導指出，雖然檢方指控承包商李義祥等人犯有過失致死罪，但災難根源是臺灣鐵路局的系統性失誤，該局深受自滿文化的影響，且監管不力，對於像李義祥之類的承包商管理不善、養護問題惡化、官員錯過或忽視安全警告等等。

其實2018年普悠瑪事件後，蔡英文政府呼籲進行改革，儘管提出了一些建議，但沒有結構性改革。

例如運輸安全調查委員會對普悠瑪號事故的調查指出了臺鐵存在的普遍問題，稱其經常逃避或拖延對列車和軌道的維修養護工作，以保證列車按計劃運行。

此外臺鐵沒有向員工提供足夠的設備和安全培訓，但是對於這些問題，臺鐵並沒有徹底落實所承諾的改革工作。

蔡總統執政以來太多嘴巴說說的改革，直到問題再度發生，才讓人發現所謂的改革，都只是謊言或空話，太魯閣事件家屬就怒斥「如果臺鐵在普悠瑪事故後就好好改革，或許她的女兒就不會走了。」也如同奧運國手所揭露，2016年蔡總統口中的說好的商務艙，居然是給官員的商務艙。

面對社會問題，蔡總統花費太多的時間用來說謊，假裝改革，等到問題再度發生而被抓包時，只看到蔡總統又用更多的謊來圓謊。

面對交通安全，雖然蔡總統總是嘴巴說說，但我會努力監督到底，除了預算案外，我也加速交通安全與運輸事故調查等法令修正，讓運輸安全改善可以真正落實，也避免蔡總統繼續今日公祭，明天忘記，或用謊言來塘塞民眾，還給全國人民一個安全回家的路。

作者為立委、前警大教授

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