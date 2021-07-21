【愛傳媒黃珊珊專欄】將近兩個月的抗疫過程，跟打仗一樣漫長，雖然現在疫情趨穩，但還是有零星感染源不明的個案發生，社區並沒有完全乾淨，有些無症狀者，還是最大的隱憂。

這幾天焦點在台北市政府未來的規劃，因為我們正在編列111年度預算的概算，現在每天都在討論明年的施政重點與預算分配，市長上任七年都是還債，已經還了五百多億，明年如果預算可以精實管理，是可能打破歷史紀錄——執政八年不舉債。

但是今年五月爆發疫情，實施三級警戒，服務業、餐飲業、夜市、娛樂業、藝文業、旅宿業與觀光產業，不只停擺，甚至快要窒息。所以我們每天都在討論今年下半年要追加多少災害準備金的預算，除了防疫，還要振興各行各業，尤其是萬華區。

那天的防疫會議和市長討論預算，我就把我跟市府同仁討論的初步意見向市長報告，因為今年算一算要追加十多億元的災害準備金（還有後半年），明年1700多億的預算只足夠因應原來的計畫與建設，但是對於防疫與振興還需要更多資源挹注，所以經過計算，如果要買500萬劑疫苗（台北市265萬市民），大約需要40億台幣，另外還要準備40億台幣做為台北市的復甦與轉型計畫，加一加約八十億，總共約1800億年度預算，依台北市歲入規模，可能要舉債80億到100億左右。

疫苗是為了買第三劑作準備，全世界都在籌備面對變種病毒購買明年疫苗的計畫，台北市身為首都，當然也要準備，台北市早就已經國際化，市民行走各國，注射國際認證的疫苗確實有必要，取得國際通行的疫苗護照也是人民基本的權利。而政府⋯⋯就應該盡一切努力讓人民免於恐懼，可以自由呼吸與移動！

有疫苗就快點打，只要疫苗越快打在人民身上，越快產生集體免疫力，就可以保護自己也可以保護他人，購買疫苗是政府的責任，我們都希望可以預為明年先作準備，購買疫苗一定會經過中央政府許可與分配，但是，「盡全力」是我們的責任與承擔！天佑台灣！

作者為台北市副市長

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