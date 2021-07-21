【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

大陸河南多地遭遇特大暴雨，又以鄭州災情最為慘重。中共中央總書記、大陸國家主席習近平今日上午對防汛救災工作作出重要指示，要求「把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，抓細抓實各項防汛救災措施」。

新華社報導，習近平指出，近日河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，一些河流出現超警水位，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻。

習近平說，當前已進入防汛關鍵期，各級領導幹部要始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，身先士卒、靠前指揮，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

他又說，解放軍和武警部隊要積極協助地方開展搶險救災工作，國家防總、應急管理部、水利部、交通運輸部要加強統籌協調，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、台風、山洪、泥石流等預警預報水平，加大交通疏導力度。

習近平要求，各地區各有關部門要在做好防汛救災工作的同時，盡快恢復生產生活秩序，扎實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

19日20時至20日20時，鄭州單日降雨量達552.5毫米，遠超過14日至15日德國有氣象記載75年以來的最大暴雨中，科隆地區24小時的降水量為154毫米，引發德國史上最大洪災之一。

17日以來，河南省遭遇極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片大暴雨，部分地區特大暴雨。其中中部和西北部出現大到暴雨，鄭州、焦作、新鄉、洛陽、許昌、平頂山等地的部分地區出現大暴雨。

20日8時至17時，部分地區強降雨天氣仍持續，鄭州中西部局地特大暴雨。根據大陸《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，大陸國家防總決定於7月20日20時啟動防汛Ⅲ級應急響應。

據新華網報導，大陸國家防總河南工作組已經緊急趕赴現場。

鄭州氣象局統計數據顯示，鄭州20日16時至17時，一小時的降雨量達到201.9毫米。19日20時至20日20時，單日降雨量達552.5毫米。17日20時至20日20時，三天降雨量總量高達617.1毫米。

其中小時降水量和單日降水量均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。

鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，此次三天的降雨量相當於以往一年的降雨總量。

河南此次暴雨為何如此強烈？持續時間如此之久？大陸中央氣象給出三個原因：第一，颱風。颱風「煙花」雖然距離大陸還有一千公里，卻「遠程控制」了河南暴雨。在煙花和副熱帶高壓的氣流引導下，大量的水汽通過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，在河南集結成雨。

第二，地形原因。偏東氣流在河南遇到太行山和伏牛山後，在山前出現輻合擡升，地形導致降雨範圍集中，雨勢更強。第三，大氣環流形勢穩定，導致降雨持續時間長。

目前只有等颱風煙花更靠近大陸後，環流形勢出現調整，截斷水汽來源，河南的雨才能停。