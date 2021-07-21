台灣的奧運選手前往日本時乘坐經濟艙，官員卻乘坐商務艙，引發國內軒然大波；針對該議題，蘇貞昌則表示他事前並不知情，將會追究後續責任；前立委孫大千對於這個說法嗤之以鼻，表示以蘇貞昌過去的辦事方法，怎麼可能不知道？痛批如果民進黨政客的話能信，豬都可以爬樹了！

孫大千今日在臉書發文表示，最擅長表演震怒政治學的蘇貞昌，每次在視察基層單位時，都會提出一堆非常細微的問題來刁難各單位首長，來展現自己的威嚴。結果，一位連「停車位有幾格」、「樹的品種」都要提問的蘇貞昌，現在卻告訴台灣人民，「總統和我都不可能看飛機座次表」？怎麼可能？

孫大千更指出，蔡英文在2016年7月21日前往國訓中心進行授旗時，公開宣示未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則。結果，奧運代表團選手仍然搭乘經濟艙，可笑的是，蔡英文原本在IG發文的相片中還明明白白的顯示「經濟艙」三個大字。

綠營政客為了進行危機處理，採取轉移焦點的策略！孫大千表示，更可惡的是，還有人企圖甩鍋給馬英九總統，反正千錯萬錯都是中國大陸和馬英九的錯，民進黨永遠不會犯錯。一個又一個的謊言，再次證明了一句話，「寧可相信有鬼，也不要相信民進黨的嘴」！