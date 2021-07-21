光學廠—晶瑞光(6787)紅外光窄帶濾光片(NBPF filter)再傳佳音，搶灘日商傳感器大廠S社供應鏈，日前已製作Golden Sample分送至多家手機品牌廠商進行認證中，且至少有2家手機品牌廠商已立項目導入新機案，有望於今年第3季底至第4季期間取得訂單。

晶瑞光電積極佈局第二項主力業務—紅外光窄帶濾光片(NBPF filter; Narrow Band Pass Filter)，與多家國際傳感器大廠配合開發，繼今年第1季取得歐洲國際ToF(飛時測距；Time of Flight)感測器模組大廠供應商資格(Vendor code)，近日再下一城，搶灘日商傳感器大廠S社供應鏈。

晶瑞光表示，自2020年第一季即配合日商傳感器大廠S社提供手機相關940nm NBPF filter產品，歷經長達1.5年的努力進行反覆測試與調整，近期喜獲客戶完成ToF sensor開發之佳音，並於今年第2季製作Golden Sample分送各手機品牌廠商認證中。

晶瑞光940nm NBPF filter產品，其主要運用光學多層薄膜濺鍍技術，共經過70至90層濺鍍工藝技術，能控制中心波長值穿透率大於96%以上，且能控制進光偏光角在30度時，其光譜shift能協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，同時滿足廣角鏡頭的應用。

晶瑞光日前已製作Golden Sample分送至多家手機品牌廠商進行認證中，且至少有2家手機品牌廠商已立項目導入新機案，有望於今年第3季底至第4季期間取得訂單，並逐步加入晶瑞光量產排程計畫，為公司下半年營運添柴加火。

晶瑞光指出，公司早在2017年已開始積極布局3D立體影像感測技術TOF、VCSEL等關鍵零組件模組之光學濾光片，目前晶瑞光已與三家國際前三大ToF sensor大廠密切開發中，其中在歐洲及日本之國際傳感器已取得AVL，第三家在韓國S半導體廠已完成光學驗證，日前正進行ToF模組功能測試中。

晶瑞光第2季因主要客戶受到晶片供需不平衡影響，使得拉貨力道減緩，累計今年上半年營收為1102.7萬元、年增39.85%。

就三大產品來看，新藍玻璃濾光片佔上半年營收75%、半導體晶圓產品鍍膜加工5%、NBPF filter產品約5%，其他光學產品代工約15%。

隨著主要客戶持續打入更多智慧型手機品牌廠商供應鏈，對NBPF filter產品的需求放大，晶瑞光預期將帶動新產線生產學習曲線良率的提升、產能達規模經濟之效益發酵，對未來整體營運帶來正面的挹注。