新北瑞芳深澳的神奇釣鰻洞，引發交通安全以及群聚的疑慮，被區公所「封洞」。（截自臉書《瑞芳公共論壇》）

柏油路神秘孔洞能釣大鰻魚 當地人曝：1晚最多40隻（取自臉書「爆料公社公開版」）

馬路釣鰻魚奇景沒了！新北市瑞芳區深澳路上有一處排氣孔，因下方是深澳電廠的大排水溝，成為「鰻魚窟」，當地居民會拿魚桿來釣鰻魚，甚至有一夜釣起40條的驚人記錄，因被民眾放上網路分享，近日爆紅。不過為了交通安全及避免群聚，瑞芳區公20日已將該神奇孔洞封了，有民眾失落表示「不能釣惹...」。

日前有網友在臉書《爆料公社公開版》分享影片，只見一位民眾在柏油馬路上的「氣孔洞」用釣竿垂釣，沒想到釣竿在數秒內開始遭大力扯動，民眾與「洞中生物」搏鬥約30秒才將其拉出，竟然是隻約手臂長的巨大鰻魚；拍攝者不斷喊「太扯了」、「超級誇張」。

這處神奇孔洞位於瑞芳區深澳漁港附近的深澳路上，底下有條深澳電廠的大排水溝，釣魚的林姓男子表示，這裡靠近海邊，「淡海水交界處」容易釣到鰻魚，他看過有人1晚就釣了40條，也有釣到過紅蟳。

不過20日晚間有網友在臉書《瑞芳公共論壇》po文說「不能釣惹」，並貼出「封洞」照片。原來因該洞近日爆紅，吸引不少民眾前往朝聖，造成交通安全以及群聚的疑慮，瑞芳區公所將其用鐵條「封洞」，不影響排氣功能，但無法再拉起鰻魚了。

雖然有民眾感覺失望，但也有人留言贊同：「封的非常好！明明就是三級警戒期間，每晚都有不少外來人來此群聚」、「重點是在馬路中間釣魚太危險了啦！」、「多外地客跑去，各自佔領一個洞釣」、「還是可以釣 太大拉不上來而已」。還有人說這是「『微封』廣場的概念！」、「微封概念等解封」。