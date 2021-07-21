在網路上擁有超過 20 萬人追蹤的 JKF 女郎「Donna 奶妹」，還在就讀大學時就憑藉高人氣登上 JKF 雜誌封面，近日，她也在 IG 宣告自己剛從國立台中科技大學畢業，接著又曬出一組「馬甲線」辣照，讓網友們看得大飽眼福！

只見奶妹將衣尾向上捲起對著鏡子自拍，身穿熱褲的她不僅秀出了大腿根，肚子上那兩條顯眼到無法忽視的「精實馬甲線」更是吸睛！而她也發文寫下：「日常曬富，無照駕駛」，並表示最近的體脂在不斷下降中，性感又兼具健康美的畫面曝光後，也引來網友一片狂讚！

事實上，在上傳炫腹照之前，奶妹前陣子就已因為一組「Nike Dunk」穿搭照掀起網路熱議，當時身穿比基尼的她，一口氣將 T-Shirt 拉至胸上位置，同時曬出了美乳、纖腰和長腿，一身玲瓏曲線一覽無遺！

身高 163 公分的奶妹，除了訓練有成的馬甲線外，對自己的「E 杯美乳」也相當有自信，先前就比坦言自認胸型非常漂亮、非常挺，很感謝父母給她的好基因，也認為就是要趁著還年輕時把好身材分享給大家！

一開始是從「美食部落客」起家的奶妹，現在也憑藉著在 IG 分享甜美臉蛋、魔鬼身材，漸漸成為許多男網友心中的天菜女神，年紀輕輕就已享有高人氣，也讓人相當期待她未來的發展！

(本文由 JKF 提供)