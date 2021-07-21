【LIVE直播】烟花開眼長大成中颱 緩慢朝台灣逼近｜2021.07.21

中颱烟花今晨2時颱風中心位於台北東方685公里海面上，以每小時8公里的龜速向西逼近台灣，氣象局長鄭明典今早PO文指出，煙花颱風幾乎在原地打轉，未來路徑又變得很不明確，「要說抱歉了！」氣象局需要時間再觀察，同時烟花颱風的眼牆雲系幾乎環繞一整圈，強度稍有增強，威脅尚未解除。

中颱烟花颱風眼清晰明顯、強度轉強，在原地打轉。（翻攝自氣象局）

鄭明典原本昨天（20日）下午5點發文指出，烟花颱風越來越接近台灣，如果預測路徑變化不大，預期明天上半天就可能發布海上颱風警報，風雨衝擊可能不小，要大家做好防災準備。但今天烟花颱風的預測路徑又變得很不明確，讓鄭明典早上PO文表示，「要說抱歉了！烟花颱風幾乎在原地打轉，威脅尚未解除，烟花颱風動向還有變數，我們需要時間再觀察！」

同時鄭明典也貼出一張衛星雲圖，指出烟花颱風紫色的眼牆雲系接近環繞一整圈，相對來說強度稍有增強。

對此，網友紛紛留言：「原地停滯準備轉彎?」、「又要轉彎了，這是3年來不知第幾個啦」、「大家要小心，這種颱風要是在台灣上空滯留，災害會很嚴重」、「在考慮要不要進台灣的概念」、「歐洲模式的最新一報，是烟花她要說抱歉的意思嗎，台灣被發好人卡了」、「這個說法有點恐怖，最怕慢慢來！」

氣象專家賈新興在臉書表示，太平洋高壓無法完全主導下，烟花颱風的動態確實難以捉摸，季風低壓和北方太平洋高壓兩者的競合，讓烟花左右為難，今天預報再次出現偏北轉的趨勢，主要是預測北方的太平洋高壓又減弱，使得烟花有機會北轉，現在烟花在宮古島附近滯留，顯示環境的引導氣流不明顯，烟花正等待明顯的導引力量，是否侵台大家還是要非常關注它的動態。