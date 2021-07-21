一連串樂觀的企業財報，以及看好經濟情勢的信心回升，重新引燃了趨險的反彈行情，周二華爾街股市大漲，扭轉了連續多日的低迷走勢，並收復周一重挫的大部分失土。

周二收盤，道瓊工業指數大漲549.95點或1.62%，為34,511.99點，創下1個多月來最大漲幅。

標普500指數收漲64.57點或1.52%，為4,323.06點，結束連續3天的跌勢，並創下3月以來最大單日漲幅。

那斯達克指數漲223.89點或1.57%，為14,498.88點，為6個交易日以來首次收高。

標普500指數11大類股中，僅必需消費品類股和醫療保健股收低，分別跌0.08%和1.07%。

工業股大漲2.74%，漲幅最大，其次為金融股漲2.42%。

埃克森美孚漲逾1%，奇異漲5%，Honeywell上漲4%。

科技股漲1.47%，通訊服務股漲1.1%。蘋果大漲2.6%，收復周一的失土。

對經濟情勢敏感的小型股和運輸股表現優於大盤。小型股羅素2000指數反彈力道最大，終場收漲3%。

美國航空和達美航空分別大漲8%和5%，皇家加勒比國際郵輪收漲逾7%。

繼前一日創下2月來最大單日跌幅後，美國10年期指標公債殖利率從5個月低點反彈，並站回1.20%大關，帶動對利率敏感的銀行股大漲2.6%。摩根大通漲1.8%，美國銀行漲2%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，市場湧現逢低買進的心態，對經濟情勢敏感的股票上漲。10年期美國公債殖利率上漲，顯示美國經濟可能不會跌落懸崖。他並表示，像Delta變種病毒這樣的事肯定會造成影響，不需要太多恐慌就能引發我們昨天看到的情況。

在個股方面，全球主要油田服務公司哈里伯頓（Halliburton）上漲3.7%。受惠於原油價格反彈帶動油田服務需求，該公司連續第二季實現獲利。

派樂騰（Peloton Interactive）飆漲6.7%。該公司宣布將向聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）的全保會員提供免費的直播和點播健身課程。此前該公司亦宣布將進軍遊戲業務。

周三將納入標普500指數的疫苗製造商莫德納（Moderna）震盪收跌2%，成為周二美股成交量最大的個股。

目前已有56檔標普500指數成份股公布第二季財報。根據Refinitiv提供的數據，其中91%的業績優於市場預期。分析師現在預期標普500指數成分股企業4～6月季度獲利較去年同期大增72.9%，遠優於先期預估的年增54%。