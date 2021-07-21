根據韓國政府最新經濟數據，由於工業用品價格緩步上漲，韓國6月生產者物價指數(PPI)較5月月增加0.4%，月增率已連續第8個月上揚。

韓國銀行21日指出，作為未來通膨走向重要參考依據的PPI，6月份數值為109.06，而5月則為108.65。同時，5月PPI年增率為6.4%。 韓國央行表示，6月份農產品價格月減2.1%，牲畜價格則月增3.2%。而煤炭與石油價，6月月增3.5%。

由於農產品與油價上漲，6月的消費者物價指數(CPI)，已連3個月漲幅都超過2%。市場臆測，韓國景氣復甦，2021年底前升息機率大增。

韓國6月份CPI年增率為2.4%，比曾創9年新高的5月2.6%要來得稍低些。韓國政府分析，通膨增加主要是2020年比較基數低與農畜產品供應吃緊所致。

由於出口強勁，韓國景氣已步入復甦正軌，伴隨而來的通膨壓力與日俱增。韓國政府補充，由於農作物與石油產品價格上漲，預估第2季CPI還會緩步增溫。