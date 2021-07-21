東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發各界撻伐。行政院院長蘇貞昌20日親自道歉，並表示總統和他都不可能去看飛機的座次表。對此，前民進黨立委沈富雄直言，蘇言下之意自己本來能甩鍋的但沒甩；民進黨前立委郭正亮則表示，一班飛機的商務艙數量明擺著，這種事是甩不掉的。

針對蘇貞昌的談話，《少康戰情室》主持人趙少康20日在節目中認為，那根本是推託之詞，並詢問在座來賓沈富雄的意見。沈直言：「他（指蘇貞昌）講這句的意思，是說我本來要甩鍋的、是可以甩的，因為我沒看到啊！但是我不會甩鍋，他意思是這樣。」

聽到沈富雄的推斷，同為在座來賓的郭正亮回應：「沈大老，甩不掉！因為只有一個飛機，商務艙只有36個，那選手就有66（個）啊！」沈則表示，當年蔡英文承諾要給選手搭商務艙，當時是沒有疫情的也沒有梅花座的需求，故可見原先計畫是不夠周詳的，潘文忠作為教育部部長，應該要想到這件事並妥善處理。

沈富雄認為，其實台灣飛日本旅途時間很短，不追究也行，但此事從總統、副總統、部長到署長都出面道歉，可見他們是很敏感的，他們都知道這件事是「不得了」的，因為老百姓對這件事絕對是受不了的，所以他們的道歉速度有夠快。但此事的傷害已經造成了，講簡單一點，民眾就會不爽，因為並非官員在比賽，「你在享受什麼？」怎麼會變成拚命的運動員搭經濟艙；而且不僅座位不一樣的問題，餐點、飲料與上機次序也不一樣，這就是「奇檬子」的問題。