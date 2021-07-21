65歲資深藝人澎恰恰去年8月開記者會宣告破產，坦言欠下2.4億巨額債款，澎恰恰為了還債任何工作都來者不拒，儘管近期受疫情影響，澎恰恰則發文透露自己因此轉彎嘗試做生意，希望盡早還清債務，樂觀的澎恰恰一早還曬出長輩圖，正能量寫下：「負債那麼多 我仍在奮鬥 你呢」。

澎恰恰為一圓導演夢、拍了不少作品，但也因此陷入債務漩渦，澎恰恰去年坦言欠下2.4億，儘管澎恰恰變賣房產，仍有一半債務要償還，澎恰恰積極工作，盼早日還清債務，樂觀的澎恰恰今（21日）清晨還曬出長輩圖，自嘲寫下：「負債那麼多 我仍在奮鬥 你呢」，網友也紛紛留言鼓勵：「願意面對的最是真！一定會有出路的！」、「澎哥加油 事情總是會過去的」。

澎恰恰臉書全文。（圖／取材自澎恰恰臉書）

受新冠肺炎疫情三級警戒影響，澎恰恰的演藝工作也受到不少衝擊，澎恰恰近期積極經營YouTube頻道、做電商之餘，他日前則發文透露，自己試著轉彎做起生意，甚至有債權人出面不是來催債，而是捧場，讓澎恰恰內心感激不已。

而隨著疫情微解封，澎恰恰的節目也以線上錄影的方式復工，澎恰恰還曬出居家快篩照，並自嘲鼻孔大的好處「快篩時如入無人之境」、「因為夠大，所以…不痛」。

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