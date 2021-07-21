台中市北屯區東山路20日深夜11時許發生一起死亡車禍，18歲張姓男子騎著機車載同齡邱姓女友外出，在東山路一段、祥順路二段路口時不慎自摔，與對等待左轉號誌的自小客碰撞，張男當場重傷，經送醫搶救後宣告不治，而後座女友全身多處挫傷。初步調查，雙方酒測值均為0，肇事原因仍待警方調查釐清。

18歲張姓騎士的機車橫倒在地，送醫後重傷不治。（圖／熱心民眾提供）

18歲張姓騎士的機車橫倒在地，送醫後重傷不治。（圖／熱心民眾提供）

騎車載女友夜遊 18歲男路口自摔「撞對向車」慘死。（影／警方提供）

台中市第五分局交通隊20日23時8分獲報，在北屯區東山路一段、祥順路二段路口有交通事故發生，警方到場現張男騎機車載女友沿東山路一段由松竹路往祥順路方向行駛，行經東山路一段、祥順路二段路口不慎自摔，未料與在路口對向等待左轉號誌的自小客發生碰撞。

18歲張姓騎士的機車橫倒在地，送醫後重傷不治。（圖／熱心民眾提供）

經警消到場救護，張男重傷送醫不治，而其女友則全身多處擦挫傷；警方也對現場的自小客45歲張姓女駕駛進行酒測，酒測值為零。

台中市警局第五分局交通大隊分隊長陳彥丞指出，警方將積極調閱相關監視器畫面以還原事實，肇事原因仍待釐清。