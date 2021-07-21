前南韓人氣女團「KARA」成員具荷拉，2019年被發現在家輕生，結束28年精采人生，她生前因為髮型師前男友崔鍾範飽受折磨，不但遭對方家暴，更被威脅要外流2人的性愛影片，崔鍾範去年7月遭判刑1年，最近重獲自由的他立刻重返社群平台，不斷更新動態，滿不在乎的態度讓具荷拉粉絲十分不滿。

崔鍾範2020年7月2日二審時遭判刑1年，日前他服完1年刑期，3日馬上在IG曬出花照，9日又曬出帥氣自拍，表示「睽違1年」，隔天再分享和朋友見面聚會的合照，12日還開心宣布自己瘦了20公斤，出獄以來更是幾乎天天都會上傳自拍照，拚命刷存在感。

儘管崔鍾範目前的IG留言是關閉狀態，但仍有許多網友看不下去，他不僅毫無反省，更對已經離世的前女友不聞不問，甚至完全沒有哀悼，讓網友們忍不住砲轟，「根本是惡魔」、「害死別人還能活得好好的，這什麼世界」、「完全不想再看到這個人」、「史上最不要臉」。

事實上，具荷拉生前就和前男友在法庭對簿公堂，然而判決卻等到具荷拉過世將近1年後才出爐，傷害、威脅、強迫、財物損壞等4項罪名成立，然而非法偷拍性愛影片卻不成立，最終判有期徒刑1年，讓具荷拉的親人和粉絲都難以接受結果。

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